Una estrella de la NBA lanzó su vino y te contamos a dónde lo hace

La leyenda de la NBA, Carmelo Anthony, ya hace cuatro años se embarcó en su proyecto vitivinícola VII(N) The Seventh Estate. Pero su lanzamiento fue recientemente presentado. Se trata del Juramento de fidelidad Châteauneuf-du-Pape de 2017, elaborado en colaboración con el enólogo de tercera generación del valle del Ródano, Stéphane Usseglio.

"Cuando estuve con Usseglio hace algunos años, recorriendo los viñedos, pudimos probar muestras de barriles e hicimos este blend increíble, pero queríamos dar un paso más allá y poder hacer algo diferente y distintos a la industria del vino”, comentó el 10 veces All-Star de la NBA.

El vino del famoso deportista.

Para el reconocido deportista, era esencial poder encontrar la manera de aprender sobre el negocio y conocer más región donde iba a hacer elaborado. Luego, llegó la pandemia, lo que provocó más retrasos y dificultades para llevar el vino al mercado, por lo que se retrasó el lanzamiento del embotellado.

Esta situación le sirvió al resultado final, porque los especialistas que han probado la cosecha 2020 de Châteauneuf muestran que cada están cada vez mejor con el reposo correspondiente.

Anthony se refiere a Oath of Fidelity como su "vino de gran éxito", pero dice que los fanáticos pueden esperar ver una lista internacional de lanzamientos de VII (N) The Seventh Estate, que fundó con su socio comercial, Asani Swann. “Mi experiencia como bebedor de vino no es quedarme en un solo carril, sino beber muchas regiones y estilos diferentes”, explicó Anthony. Cada producto será un lanzamiento de pequeña producción, como el Juramento de fidelidad Châteauneuf-du-Pape de 2017 ($95), del cual solo se fabricaron unas 200 cajas.

“No es necesario ser agricultor para iniciar una marca de vinos y ser parte de esa comunidad. No tenemos que cambiar quiénes somos, solo necesitamos hacer más espacio en la mesa”. ¿Y qué recomienda Anthony servir en esa mesa? “Cualquier cosa asada o a la parrilla”, dijo. “El pollo asado y las verduras son fenomenales con este vino”.