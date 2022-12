Letizia Ortiz descubre su secreto para estar sexy

Ella parece haber encontrado qué detalle le sienta mejor cuando tiene que cumplir con la agenda que marca el protocolo, sea una actividad como una nocturna. Y es así que en sus últimas presentaciones, Letizia Ortiz nos descubre su secreto para estar sexy.

Si bien el vestido azul con la espalda descubierta que llevó a la apertura de la temporada de ópera de Madrid fue un suceso, el secreto de Letizia Ortiz para estar sexy a los 50 es dejar uno o los dos hombros al desnudo, y en algunos casos hasta los brazos dado que se nota que ella entrena para que luzcan perfectos.

Si se observa a Letizia Ortiz, ese detalle de hombros al desnudo los ha estado repitiendo en modelos de alta costura, y también en otros que son de firmas accesibles o que podemos encontrar en versión low cost que aunque sea reina de España, ella suele llevar para promocionar la moda española.

Off shoulder u hombros al desnudo es el secreto de Letizia Ortiz para verse sexy a los 50 años y además es una tendencia que veremos en las colecciones actuales y varias de las que se verán incluso en todo 2023. ¿Por qué este detalle sirve a mujeres que quieren verse sexy? Porque exhiben sin exagerar y el dibujo que marcan los vestidos off shoulder le quedan bien no solo a las mujeres mayores de 50 años, sino a las mujeres de todas las edades.

Letizia Ortiz y dos versiones de hacer propia la tendencia de exhibir los hombros y brazos al desnudo.

Letizia Ortiz parece haber adoptado esta tendencia porque los escotes no son una opción muy habilitada para una reina. Además son la opción ideal para mostrar piel sin exponerse. Hay dos maneras de exhibir los hombros al desnudo, también llamados escotes de un solo hombro. Una de las propuestas es mostrar una parte del hombro y dejar tapado el brazo. Así podemos tapar y a la vez dar un toque sexy dejando al desnudo solamente la base del hombro.

Si bien son vestidos urbanos, la forma deportiva de los dos que eligió Letizia Ortiz nos transmiten jovialidad y frescura.

La otra manera de llevarlo, y la más usada por Letizia Ortiz, es la que deja el hombro y el brazo al descubierto. Y en su caso, además exhibe al desnudo el otro brazo. ¡Una osadía que admiramos! La elección de Letizia Ortiz por esa versión del off shoulder denota que ella está segura de su figura y quiere transmitirlo y a la vez exhibir una jovialidad superlativa.