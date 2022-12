Así es por dentro el shopping más lujoso e imponente de Qatar, tiene 1.150.000 m2

En Doha todo es grandilocuencia y lujo. Es difícil imaginar que hace 10 años atrás era un desierto y prácticamente no existían ninguno de los magníficos edificios y centros comerciales que hoy se lucen. Qatar no solo focalizó en armar una verdadera fiesta deportiva para el Mundial de Qatar 2022, también se propuso ser uno de los países con mayor cantidad de tiendas de lujo per cápita.

Allí, Lusail, la ciudad donde se encuentra el estadio en el que debutó la Argentina y donde se jugará la final, es una de los lugares de Qatar que fue construida de casi de cero hace una década; un destino con muchos atractivos turísticos que disfrutan los hinchas que viajaron a ver el mundial.

MDZ en Lusail

Lusail es una ciudad-isla del Estado de Qatar, situada en la costa norte, a 15 km del centro de Doha. Tiene unos 35 kilómetros cuadrados y se prevé que puede alojar a unos 200.000 habitantes. También será sede luego del Campeonato de Fútbol, de la Fórmula 1 Internacional durante al menos 10 ediciones.

En esta ciudad se encuentra el Boulevard de Lusail, con 1,6 kilómetros de largo. Este atractivo es una de las zonas más visitadas por los extranjeros que llegan a Doha; pero durante la noche, durante el día es prácticamente una ciudad desierta.

El Centro Comerical Place Vendome tiene un marcado estilo francés.

Allí también se encuentran las cuatro imponentes torres de 50 y 70 pisos cada una, esta zona está coronada por una bahía que da al mar de color turquesa y un mall que es el asombro de todos los que la visitan.

Noticias Relacionadas Así son por dentro los containers donde se hospedan los hinchas en Qatar

La pregunta que muchos visitantes se hacen es qué pasará con toda esa imponente infraestructura cuando finalice el mundial. Qatar cuenta con tan solo 2,7 millones de habitantes, pero apuesta a seguir atrayendo a turistas aún cuando se deje de jugar allí el campeonato de fútbol.

El extravagante centro comercial Place Vendôme

El mall Place Vendome cuenta con las mejores marcas de lujo del mundo.

Con más de 1.150.000 m2 este imponente centro comercial, ubicado en Lusail, se destaca por su arquitectura inspirada en el estilo francés.

Es un mall abierto, de cuatro pisos que alberga 580 tiendas de gama alta y media, incluidas las mejores marcas de moda del mundo. Dentro de los rincones y curvas los visitantes encontrarán muchas experiencias culinarias en cafeterías, restaurantes y patios de comidas. El mall de Lusail tiene cuatro pisos.

Este opulento centro comercial de estilo parisino cuenta con un canal de agua en su interior con un sorprendente espectáculo de aguas danzantes, acompañado por un espectáculo de láser 3D que tiene lugar todas las noches.