Los mejores vinos del año

Todos los sábados nos encontramos para hablar y discutir algunas cuestiones juntos. Poder establecer estos temas es muy gratificante porque no dice que hemos evolucionado en el debate y vale agradecer al medio que lo permite, donde son partícipes todas las voces.

Los temas seguirán siendo una constante durante el 2023 y aquí estaremos tratando de poder hablar de cuestiones del mundo del vino, que muchas veces no se discuten y que siempre vale la pena conversarlas, desde lo positivo y con ánimos de aportar.

Pero (siempre hay un pero), hoy es momento de alzar nuestras copas y brindar por este 2022 que se va y un nuevo año que llega. Por eso, me he tomado el atrevimiento de recomendar diez vinos que me parecen son la magia misma de los exponentes de nuestro país. Todas las elecciones son arbitrarias (como hemos hablado tantas veces), así que no se gaste en decirlo, sino está de acuerdo, me alegro. Así es la vida. ¡Feliz Año!

Puesto 10 - Regina Bianca 2021 Familia Altieri

Un Chardonnay voluminoso, fermentado en barricas, con una acidez balanceada, fresco con notas a lima y un sutil aporte del roble francés. Una bodega que viene creciendo en puntajes y vinos. Grandes exponentes tuvo este año. Pero este me sorprendió. Enóloga: Victoria Prandina.

Puesto 9 - La Celia Heritage Single Vineyard Malbec 2017

El vino insignia de La Celia, bodega pionera en el Valle de Uco, sigue cosechando premios y distinciones a nivel internacional. La línea Heritage representa la herencia de Don Eugenio Bustos quien hace más de 130 años intercambió uno de sus mejores caballos por una planta de vid de Malbec que cultivó en el Valle de Uco, convirtiéndose de esta manera en un pionero en la región en cultivar esta cepa emblemática para la industria del vino argentino. Enóloga: Andrea Ferreyra.

Puesto 8 - Trapiche Costa&Pampa Sauvignon Blanc 2021

Una línea de vinos que crece año tras año y es la fiel representación de las uvas de la costa y la pampa argentina. El clima marítimo, la majestuosidad del atlántico sur y el encanto de los campos de Chapadmalal, hacen de estos vinos ejemplares únicos. Un Sauvignon Blanc que muestra los vinos con influencia del mar argentino. Enólogo: Sergio Case.

Puesto 7 - Lote Negro 2018 - Bodega Norton

Este Blend especial de la bodega ubicada en Luján de Cuyo, se ha transformado en todo un best seller. Compuesto por Malbec y Cabernet Franc, combina aromas a frutos rojos con notas especiadas. En boca es muy equilibrado, con excelente fruta pero con gran carácter. Un vino especial para disfrutar. Enólogo: David Bonomi.

Puesto 6 - Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2018

La parcela Limestone Hill, de donde proviene este vino, es una parcela única en todo el Valle de Pedernal, por estar plantada sobre la ladera de la Sierra de Pedernal, a 1.400 m.s.n.m, posee suelos compuestos únicamente por rocas calcáreas. El proceso es muy artesanal y posee gran intensidad aromática, ofreciendo frutas rojas, hierbas aromáticas y sutiles notas de flores silvestres. En boca es fresco y vibrante con una textura de taninos de grano muy fino. Enóloga: Paula González.

Puesto 5 - Cheval Des Andes 2019

Este join venture entre Argentina y Francia tiene su versión actual: exactamente a 20 años del nacimiento del Grand Cru de los Andes, se acerca a los comienzos, volviendo su corte a ser 50% Malbec y 50% Cabernet Sauvignon. Un gran vino argentino. Enólogo: Gerard Gabillet.

Puesto 4 - Luigi Bosca Finca Los Nobles Cabernet Bouchet 2018

Este es un blend muy robusto, que se elabora a partir de parcelas especialmente seleccionadas de fincas propias situadas en Las Compuertas. Sus aromas son elegantes, con notas de frutos maduros, especias, cuero y suaves ahumados de la crianza. En boca es imponente, con una frescura equilibrada y un carácter especiado intenso. Es un tinto de terroir, con gran potencial de guarda. Enólogo: Pablo Cúneo.

Puesto 3 - Salentein Gran Valle de Uco 2018

Elegido como Mejor Vino de Argentina en Mudus Vinis, este blend ícono de la bodega tiene lo mejor del Malbec y Cabernet Sauvignon y refleja la esencia del terroir del Valle de Uco. Se elaboró por medio de micro vinificaciones en barricas de roble francés con uvas provenientes de hileras seleccionadas de las mejores parcelas. Enólogo: José “Pepe” Galante.

Puesto 2 - Cobos Malbec 2019

Uno de los vinos mejor catalogados en el mundo. Un ejemplar que tiene aromas a grosella madura, higo y hierba de romero. En boca estalla con notas frutos rojos frescos y una enorme complejidad. Es un vino con muchas capas de expresión. Mucho cuerpo, delicado y presencia. Enólogo: Paul Hobbs.

Puesto 1 - Gran Enemigo Gualtallary 2018

Un vino de diseño que representa el momento actual del vino argentino. Tiene aróma especiales, notas medicinales, cítricos y especias dulces. Sus taninos son muy elegantes, con perfil internacional y un gran trabajo de la acidez, lo que le da vida al vino. Enólogo: Alejandro Vigil.