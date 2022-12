Meghan Markle asegura que la discriminaron y para ella fue muy doloroso

La relación de Meghan Markle y el príncipe Harry fue escandalosa para la corona británica, pues ella no cumplía con los requisitos que, según ellos, la pareja de hijo del Rey Carlos III debía tener.

Esto solo desató un camino sinuoso en la relación entre la familia real y la duquesa de Sussex donde el protocolo tuvo un papel fundamental.

En la nueva docuserie de Netflix Harry & Meghan, Meghan Markle confiesa que cuando se unió a la familia real y comenzó a participar de los eventos oficiales, pensó que recibiría algún tipo de capacitación o que al menos alguien la guiaría para que supiera cómo comportarse según los protocolos establecidos. Aunque, para su sorpresa, esto nunca sucedió.

"Al unirme a esta familia, sabía que había un protocolo sobre cómo se hacían las cosas", comenzó diciendo la esposa del príncipe Harry.

Y continuó: "¿Y recuerdas esa vieja película El diario de la princesa con Anne Hathaway? No tiene clase y alguna persona le dice 'Siéntate así, cruza las piernas así, usa este tenedor, no hagas esto, entonces haz una reverencia, ponte este tipo de sombrero. No sucedió. Así que necesitaba aprender mucho. Incluyendo el himno nacional".

Esto hizo que todo el proceso de adaptación fuera realmente difícil, como si la estuvieran haciendo “pagar el piso” para que se ganara su lugar.

Meghan Markle y el príncipe Harry se sienten más libres lejos de la familia real. | Fuente: Instagram @sussexroyal

Meghan Markle sorprendida con los protocolos

Para Meghan Markle el asombro no quedó al sentir el rechazo por no ser entrenada con las normas básicas, sino que además rápidamente se dio cuenta de que estos protocolos no solo se respetan en público, sino también en el ámbito privado.

Esto resultó realmente sorprendente para ella, pues no podía relajarse en ningún momento y sentía la presión de aprender todo lo más rápido posible.

Tuvo que averiguar todo por su cuenta, incluso googlear el himno nacional británico para poder aprenderlo. Algo que a esta altura, con todo lo que han contado Harry y Megan no resulta sorprendente.

La serie documental Harry & Meghan la puedes encontrar en la plataforma Netflix.