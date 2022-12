En Navidad, no sea bobo y descorche un vino

La vida nos da muchas sorpresas. Y muchas de ellas llegan en un momento inesperado. Claro, esas sorpresas pueden tener muchos matices. Pueden ser dulces, amargas, inconmensurables, vanidosas, gloriosas o desgarradoras.

En un país castigado desde hace años, en los últimos días hemos podido vivir un sorpresa que nos llenó de alegría: ¡ganamos la copa del mundo! No hay mejor noticia, para un país futbolero como el nuestro. Esta es una felicidad vivida desde lo colectivo, desde lo emocional. Pero seguramente, también habrá muchas emociones personales que desconozco, en cada uno de ustedes, y que sin dudas merecen ser festejadas esta noche.

Por eso, en estas líneas voy a intentar darte más que razones para que abras ese vino, y no lo guardes más, o compres ese que tanto te gustó.

Hoy no es un día más, es un día menos

Tengo ese blanco, tapa a rosca, es un Chardonnay de Valle de Uco, está fresco, y lo voy a enfriar más. Y no lo voy a descorchar, lo voy a destapar. Y esta bien.

¿Por qué? Porque quiero brindar una vez más con esa persona que conoce toda mi vida, porque los aromas tropicales me recuerdan esa canción que escuchamos juntos en ese viaje hace años, porque su flores me traen a la memoria el primer perfume que le sentí.

En mi caso brindaré porque es un día menos con ella. Y quiero seguir viviendo cada momento a pleno, tal cual siento en cada sorbo, con su acidez y dulzura a la vez. Este Chardonnay está perfecto. Y será para disfrutar.

Ya no más despedidas

Cada vez que entro a casa lo veo, cada vez que subo al auto me acuerdo, cada recuerdo que llega a mi, me hace sentirlo. Es mi viejo, mi abuelo, mi madre, mi hermano, mi hijo. Es todos ellos. Es el Malbec.

A no perder oportunidad de brindar.

Es ese Malbec que está ahí, y que tengo siempre antes que otros. Y lo conozco muy bien. Se de su profundidad de aromas, de su terciopelo, de sus miradas cómplices, de sus mil formas.

Con ese Malbec, esta noche me juntaré a brindar con todos ellos.

Yo nunca me despedí, porque nunca se fueron. Y esa conexión, siempre es ese Malbec. Que siempre dice cosas diferentes, que interpela, que reta, que reflexiona, que contiene y felicita. Será perfecto brindar con ellos. Será perfecto con ese Malbec.

¿Y si después es nunca?

Claro. Estará el espumante. Y demás está decir que uno de los mejores del mundo, como los vinos. Otros tendrán fama, pero mire que he probado, y tenemos excelentes vinos acá. Por eso, este espumante, cremoso y mantecado, fresco y vivaz, es ideal para esta noche.

Siempre fue esperado para “ocasiones especiales”. "Este lo voy a tener hasta que salga campeón Argentina, hasta que el nene se reciba o que la nena sea mamá", decimos.

Algunas cosas pasaran y otras no. Y el espumantes estará o no. Y nosotros estaremos o no.

Esta noche ya somos campeones y seguro el nene estará pronto a presentar la tesis y la nena anda saliendo con un hermoso pibe, que me cae bastante bien.

Por eso no seamos bobos. Es hoy. Siempre es hoy. ¡Feliz Navidad!