Los atractivos novios de Kate Middleton antes del príncipe William

La realidad es que la bella Kate Middleton tuvo una vida antes de conocer al príncipe William, y como tal, otras parejas, las cuales conocerás en esta nota. Se sabe, incluso, que esperó mucho tiempo para que el hijo de Carlos y Diana le ofrezca el anillo de compromiso, al punto de haber sido llamada por sus allegados "Waity Katie" por tantos años de espera.



Sin embargo, parece que valió la pena ser paciente, ya que ahora la actual princesa de Gales será la próxima reina consorte de Inglaterra. Los novios se conocieron en la Universidad de St. Andrews en el año 2001, y en el 2003 comenzaron a salir manteniendo la situación alejada de los medios. Su relación tuvo altibajos al punto de casi terminar el amor, por suerte al final se casaron en el 2011 y ahora son una feliz familia.



Kate Middleton tuvo una vida sentimental agitada antes de ser parte de la realeza británica. FUENTE: Instagram @princeandprincessofwales

Estos fueron sus exnovios

Su primer amor fue en el año 2000 con Willem Marx, un joven mitad británico y mitad alemán y que ahora es reportero en CNBC. Se conocieron en una escuela pública y su relación terminó siendo muy buena, al punto de que actualmente siguen siendo amigos y fue invitado a la boda real.



Otro de sus amores fue Harry Blakelock, uno de los menos conocidos y a quien también conoció en la misma escuela pública. Sin embargo, su relación nunca se dio de forma armónica.



Fue él quien le rompió el corazón, ya que decidió viajar por el mundo y ponerle fin a su romance. Aunque se conoce poco sobre el, se sabe que trabaja en Lockton y que es el corredor de seguros independiente más grande del mundo.



Otra relación que mantuvo fue con Rupert Finch, a quien conoció en la Universidad de St. Andrews, aunque no duraron más de un año juntos. No declaró nada acerca de su relación con la princesa de Gales, pero si se sabe que se casó con una amiga de ella, Lady Natasha Rufus Isaacs.



Por último, su novio más polémico fue Henry Ropner, con quien Kate estuvo en pareja luego de haber terminado con el príncipe William, cuestión que lo molestó mucho ya que eran amigos desde el Eton College. Y esto no termina aquí ya que William fue novio de la expareja de Henry.