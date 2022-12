El rebusque para ver la final Argentina vs Francia de los argentinos que viajan por el mundo

Miles de argentinos se encuentran viajando por el mundo. Dejar la rutina en Argentina para emprender un viaje de varios meses o años y descubrir otros países y culturas es una tendencia que no para de crecer. Muchos de ellos, no solo son fanáticos de viajar, sino también de la selección y se las han rebuscado para no perderse ningún partido de la Scaloneta.

Es el caso de Giovanna Márquez y Gabriel Lucas, más conocido en las redes sociales como “Mundo de a Tres”, quienes desde el Fin del Mundo, Ushuaia, se preparan para ver la tan esperada final del Mundial de Qatar 2022.

Giovanna y Gabriel verán la final desde Ushuaia.

Esta pareja de argentinos viaja junto a su perro en motorhome, ahora se encuentran en la Patagonia y será el destino donde alentarán a la selección. “Vimos cuatro partidos en El Chaltén y dos en Río Gallegos. La final la vamos a ver en pantalla grande en Ushuaia”, cuenta Giovanna, quien por cábala no usa la camiseta de Argentina.

En Perú, más precisamente en Cusco, se encuentran Carolina Fenoy y Santiago Bertaina, una pareja que en 2019 dejó sus trabajos en una multinacional para vivir su sueño: recorrer América y unir Ushuaia y Alaska. Estos viajeros, conocidos como “Hakuna Matata x el Mundo”, ahora viajan en motorhome y desde este hogar sobre ruedas verán el partido de Argentina contra Francia.

“Tenemos un router al que le compartimos internet desde el celular, y eso nos permite tener una red interna en nuestra casita. A su vez tenemos un monitor de 21 pulgadas con parlantes que está conectado a un ChromeCast. Luego, ingresamos desde la computadora a un sitio web donde transmiten el partido y le damos compartir desde la notebook a la pantalla de la tv para verlo desde nuestro pequeño living comedor”, cuenta Carolina.

“Todos los partidos los han visto en lugares diferentes. “Los dos primeros partidos los vivimos en La Paz, Bolivia; el tercero lo vimos en Copacabana; el cuarto lo vimos en Puno, Perú; el quinto lo vimos en Aguascalientes; el último donde estamos actualmente”, enumera Caro y agrega que además elaboraron un prode con premios del cual participaron muchos seguidores de su comunidad.

Caro y Santi compartiendo una picada con la selección de fondo.

En Europa, Agostina y Pato, dos argentinos que llevan 9 años viajando y comparten sus experiencias en "Abriendo el Mundo", también se sumaron a alentar a Messi y el resto del equipo. Esta vez el Mundial de Qatar los encontró en Alemania, los dos anteriores Agos los siguió desde México y Nueva Zelanda.

“El primer partido lo vimos en París, Francia”, recuerda Agostina. Luego regresaron Alemania y descubrieron un lugar con una mística muy especial que se convirtió en su cábala.

Este domingo, como los partidos anteriores, Agos y Pato preparan sus camisetas, el glitter y las banderas para subirse al tren que, luego de 90 minutos los dejará nuevamente en Stuttgart. “Es la sexta ciudad más grande de Alemania, se junta una comunidad latina en unas canchitas de fútbol y pasan los partidos en pantalla grande. Son más de 200 personas las que se reúnen, hay un ambiente muy lindo, familiar y de fiesta. Gente con bombos, venden fernet, venden choripán.

“Es una emoción inexplicable ver desde lejos lo que está pasando en Argentina, como se está revolucionando, todo te moviliza. Creo que es lo que más nos identifica como argentinos, el mundial, la camiseta, el fútbol”, concluye Agostina.