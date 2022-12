A una turista en Disney le prohibieron entrar por su look "inapropiado" y el video se hizo viral

Jordyn Graime, una tiktoker de 20 años que viajó desde Nueva Jersey a Orlando, fue sorprendida en el ingreso a Disney World. Es que desde la seguridad del parque le prohibieron el ingreso debido a su look por considerarlo que no era apropiado. El video contando lo sucedido se hizo viral.

En su cuenta de Tik Tok @jordyngraime compartió lo sucedido y el video ya tiene más de 4 millones de reproducciones en Tik Tok y provocó la reacción de una gran cantidad de personas. Cuando intentaba ingresar a Disney World, Jordyn fue advertida por el personal porque, según ellos, su ropa no correspondía al “código de vestimenta” del parque.

En el video la joven muestra el top de color turquesa y espalda descubierta que llevaba puesto y luego la remera o camiseta que le pidieron que se colocara el personal de Disney. Pese al mal momento que tuvo que pasar, finalmente Jordy obtuvo un beneficio, con tal de que se ajustara a los códigos, le habrían obsequiado una prenda de Disney, que salía US$21,29, para que se cambiara y estuviera acorde con los parámetros.

“Nos reservamos el derecho de negar la entrada o expulsar a cualquier persona que use un atuendo que consideremos inapropiado o que pueda restar valor a la experiencia de otros visitantes”, expresa el código de vestimenta del parque.

Los usuarios inmediatamente comentaron el video y brindaron su opinión al respecto. "Esa remera no se ve tan mal", "Estoy cansada de las personas que se visten con vestimenta inapropiada para tener una remera gratis en Disney", "Te ves bien y ese top esta muy in", "Es Disney World, no Miami", expresaban algunas de las respuestas a la publicación.