Esta es la pesada joya británica que Isabel II llevó solo el día de su coronación

La familia real del Reino Unido anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que la Corona de San Eduardo había sido trasladada desde la Torre de Londres hacia un lugar secreto para ser modificada con el objetivo de que Carlos la pueda lucir tras la muerte de la reina Isabel II.

El valor histórico de esta joya es que, a pesar de que es una versión de la original, la han usado varios monarcas ingleses y británicos desde el siglo XIII durante las coronaciones, siendo la fallecida monarca la última en utilizarla el 2 de junio de 1953 en la Abadía de Westminster, Londres.

Isabel II le "pasa" la corona a su hijo

El 3 de diciembre, a través de una publicación en Instagram, la corona británica anunció que la Corona de San Eduardo había sido trasladada desde la Torre de Londres para que comenzar a ser modificada por Mark Appleby, joyero de la familia real desde hace varios años.

Se cree que esta joya ronda los 4,5 millones de dólares. | Fuente: Instagram @theroyalfamily

Un dato no menor es que este anuncio se hizo una vez que la pieza ya estaba en su destino temporal, del cual no se dio información.



Las modificaciones tienen que estar antes del 6 de mayo de 2023, fecha de la coronación del rey en la tradicional ceremonia en la Abadía de Westminster. Aunque aclararon que no será la única joya que Carlos luzca durante esa velada, ya que también usará la Corona del Estado Imperial durante el Servicio, la cual seguramente también tenga que sufrir algunas intervenciones.

Isabel II portando la Corona de San Eduardo el día de su coronación. | Fuente: Instagram @theroyalfamily

“La corona de San Eduardo es la corona utilizada históricamente en el momento de la coronación y fue usada por Su Majestad la Reina Isabel II en su coronación en 1953. Fue hecha para Carlos II en 1661, como reemplazo de la corona medieval que se había fundido en 1649”, dice parte de la publicación donde explican la importancia de la pieza.



Se cree que la pieza original que inspiró a la Corona de San Eduardo se remonta al siglo XI, en la época de Eduardo el Confesor, el último rey anglosajón de Inglaterra.