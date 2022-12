Los zapatos elegantes que elige la reina Letizia para sus eventos más importantes

Cuando la reina Letizia entra en un lugar todas las miradas se ponen sobre ella, y es que ha logrado un estilo exquisito que equilibra a la perfección lo clásico con lo innovador. Sabiendo convertir algunas de sus prendas y accesorios en elementos clásicos al momento de conformar sus looks, nos inspira cada vez que asiste a algún evento importante.

Quizás no todos hayan prestado atención, pero hay unos zapatos en particular que suele usar para todo tipo de reuniones y que no tiene problema de repetir una y otra vez. Se trata de unos stilettos negros en piel de serpiente de Manolo Blahnik.

Los zapatos negros de la reina Letizia

Los stilettos negros de Manolo Blahnik que la reina Letizia elige para usar en todo momento tienen una característica fundamental: son atemporales. Su diseño, color y estilo hacen que a pesar del paso del tiempo continúen vigentes.

Estos zapatos fabricados en Italia y con un tacón de 10 centímetros, ya se han convertido en un clásico de la marca y en uno de los modelos más buscados, aunque los de la reina tienen algo particular: su suela de plataforma de goma negra. Este detalle los convierte en un diseño especial, ya que el modelo original suele tener esta parte en color beige.

La reina Letizia luciendo sus clásicos Manolo Blahnik. | Fuente: Twitter @CasaReal

Estos stilettos que han dado tanto de que hablar no son los únicos que Letizia tiene de la mítica firma, pues es una de las favoritas de la reina, o al menos eso es lo que demuestra en cada uno de sus looks.

Otros zapatos del mismo diseñador que se robaron todas las miradas son unos que poseen el talón al descubierto y que tienen una característica que los hace súper modernos: ¡son transparentes!

La suela y los detalles de la punta están confeccionados en tela de color negro, logrando que resalten aún más. Estos en particular lograron un gran impacto en el mundo de la moda.

Podríamos hablar durante horas de la colección de calzado de la reina Letizia, quien tiene debilidad por estos y sabe que son una pieza fundamental de cada outfit ya que pueden transformar por completo la apariencia.