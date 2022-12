Nueva York encendió su mítico árbol de Navidad: un video emocionante

El árbol de Navidad más famoso del mundo encendió sus luces en el Rockefeller Center, Nueva York. La tradición que lleva más de 8 décadas tuvo lugar la noche del miércoles 30 de noviembre y contó con importantes números artísticos, además de la emblemática iluminación del abeto.

La icónica ceremonia tuvo lugar en una fría y lluviosa noche en Nueva York. Pero el clima no impidió que se viviera con la misma magia y entusiasmo de siempre, el Rockefeller Center fue testigo una vez más de uno de los shows más pintorescos y emocionantes de esta época del año.

The Rockettes fue uno de los shows de la noche

El imponente abeto que vestirá las afueras del Rockefeller Center fue talado en la localidad de Queensbury, a 320 kilómetros del sitio donde hoy se luce. Tiene más de 25 metros de altura y 14.000 kilos de peso; es de origen noruego y tiene cerca de 90 años, el mismo ha sido decorado con 50.000 luces LED y una estrella de Swarovski con tres millones de cristales que pesa más de 400 kilos.

Para acompañar el encendido se montó un show al que asistieron artistas internacionales y miles de espectadores que no quisieron perderse ningún detalle a pesar de las bajas temperaturas con las que se despedía el mes de noviembre en la ciudad de Nueva York.

Gwen Stefani y Blake Shelton interpretaron a dúo su sencillo navideño, "You Make It Feel Like Christmas", también hubo actuaciones adicionales de Jimmie Allen, Andrea Bocelli junto con Matteo Bocelli y Virginia Bocelli, David Foster y Katharine McPhee, Brett Eldredge, Mickey Guyton, Alicia Keys, los Muppets de de Plaza Sésamo, Dan + Shay, The Shindellas, Louis York. Los visitantes también disfrutaron del espectáculo de luces en la fachada de los grandes almacenes de lujo Saks Fifth Avenue.

Andrea Boccelli cantó junto a dos de sus hijos.

Desde el 1 de diciembre quienes quieran visitar y fotografiarse junto al árbol, podrán hacerlo todos los días de 6 am a 12 am, durante ese horario estará iluminado. El día de Navidad, el Árbol se enciende durante 24 horas y en Nochevieja se enciende de 6 a. m. a 9 p. m.

La historia del árbol del Rockefeller

Durante más de ocho décadas, el Árbol de Navidad del Rockefeller Center se ha mantenido como un faro navideño para los neoyorquinos y visitantes por igual. Si bien las luces, las decoraciones y las estrellas han cambiado a lo largo de los años, visitarlo sigue siendo una experiencia neoyorquina por excelencia.

Todo comenzó en 1931, cuando los trabajadores del Rockefeller Center juntaron su dinero para comprar un árbol de Navidad. Los hombres decoraron el abeto balsámico de 20 pies de alto con guirnaldas hechas a mano por sus familias. Luego, en diciembre de 1933 el Rockefeller Center decidió hacer del árbol de Navidad una tradición anual y celebró la primera ceremonia de iluminación del árbol.