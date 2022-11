Carolina de Mónaco deslumbra con un elegante vestido lowcost de Zara

Carolina de Mónaco eligió un look de lo más favorecedor para la cena de gala por el Día Nacional de Mónaco. Esta vez, fiel a su estilo único y heredado de su madre, la hermosa Grace Kelly, eligió un vestido cuyo diseño similar podemos encontrar en Zara a muy bajo costo, demostrando así que es posible ser elegante y sofisticada a la vez, incluso vistiendo prendas low cost.

Carolina de Mónaco: la estrella de la cena de gala

Era uno de los días más esperados por la familia real monegasca y solo una de las mujeres Grimaldi podría brillar por encima de Beatrice Borromeo y de su hija menor, Alexandra de Hannover: la mismísima Carolina de Mónaco, dueña y señora de una personalidad única y un glamour de estrella de Hollywood.

La hija de Grace Kelly hizo un acto de presencia con un look de lo más espectacular en la cena de gala por el Día Nacional de Mónaco donde lució un hermoso vestido azul marino de alta costura, fácil de copiar y de encontrar con modelos similares en cualquier tienda de la icónica marca española Zara.

Carolina de Mónaco lució un hermoso vestido largo azul marino de mangas largas de organza y escote a pico. FUENTE: MUJER HOY

La princesa de Mónaco también podría vestir Zara

Carolina de Mónaco estuvo radiante durante la cena de gala por el Día Nacional de Mónaco. El vestido largo de color azul marino elegido para la ocasión está diseñado con mangas largas de organza y escote en pico. Este hermoso modelo pertenece a la colección de alta costura de Chanel. Acompañó al resto del look con unos zapatos purpurina de color negro de Christian Louboutin.



Para resaltar aún más su sofisticado look, la primogénita de la familia real de Mónaco eligió un hermoso bolso de mano de Bottega Veneta. El modelo escogido fue The Knot, un clutch de efecto acolchado y trenzado junto con un cierre nudo dorado precioso que también lo hemos visto en otras royals europeas.

El vestido que usó Carolina de Mónaco está en una misma versión supereconómica en la tienda de ZARA. FUENTE: MUJER HOY

La buena noticia de todo esto es que la misma prenda la podemos encontrar en la tienda de Zara por menos de 50 euros. El vestido en cuestión es uno midi y plisado con escote en pico cruzado y manga larga semitransparente acabada en elástico.

También viene con el detalle de cinturón a tono con hebilla dorada que se asemeja al cinturón tipo lazada ajustable del vestido de alta costura de Carolina de Mónaco.