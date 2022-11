La tendencia que crece en Argentina y trae cifras récord en turismo

El turismo en Argentina se recupera y deja cifras que sorprenden. Este año el país se encamina a registrar los números en ocupación más altos de los últimos tiempos, según la Cámara Argentina de Turismo, esto lleva a que se afiance una nueva tendencia en viajes.

El secretario de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Horacio Reppucci, afirmó este martes que Argentina registrará “uno de los años con una de las ocupaciones más altas" y destacó los efectos positivos que sumó el programa PreViaje para alcanzar este escenario.

Bariloche, Argentina. Foto: Visit Argentina





El directivo y también miembro del Observatorio Argentino de Turismo, Reppucci, en declaraciones a Télam Radio, también señaló que esas mediciones indican que se empieza a tener "números muy interesantes en turismo receptivo. Esto nos aproxima a ser seguramente uno de los años con una de las ocupaciones más altas de los últimos tiempos”.



Los números de ocupación que han dejado los últimos fin de semanas largos en la mayoría de los destinos turísticos del país, es algo que "se viene repitiendo no sólo los fines de semana largos sino que ya desde la última temporada de verano", aseguró y agregó: "Esta última etapa del PreViaje 3 nos permitió a empezar a dar señales claras de que la estacionalidad se va rompiendo”. Es decir, la tendencia indica que cada vez más argentinos eligen viajar en lo que antes se conocía como la "temporada baja" y no solo en los meses de vacaciones de verano o invierno.

Al ser tan marcadas las temporadas bajas, en algunos casos, esto llevaba a que muchos establecimientos tomaran la decisión de cerrar y algunos prestadores discontinuar por la falta de demanda.

El secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gregorio Werchow, por su parte también destacó el millonario impacto económico que ha tenido el turismo este último fin de semana largo. “Se han movilizado casi 1,5 millones de personas con un promedio de pernoctación de 2.2 días y un nivel de gasto de promedio diario a nivel nacional de 8.300 pesos”, aseguró.



“Esto nos dio una movilización y un impacto económico de 25.500 millones de pesos, que no es menor para este momento y para la situación por la que estamos atravesando”, agregó el secretario de la CAME. Este crecimiento no sólo se hizo notar en los destinos clásicos, sino que también en los destinos emergentes.