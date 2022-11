El platillo preferido de Lady Di que la reina Isabel II prohibió en el Palacio Real

Las prohibiciones que la reina Isabel II hizo en materia de comidas en el Palacio Real afectaron a varias personas, entre ellas a la mismísima Lady Di, quien no podía disfrutar de su platillo preferido: los huevos suzette.

La reina Isabel II, protagonista de un sinfín de curiosidades - Fuente: Instagram The Royal Family (/theroyalfamily)

Huevos suzette: el platillo favorito de Lady Di que no podía disfrutar por culpa de la reina Isabel II

El mundo de la Familia Real Británica es hermético, en el sentido de que es prácticamente imposible acceder a las cuestiones más profundas que suceden en el mismo.



Sin embargo, hay ocasiones en las que se filtran algunas curiosidades de la vida cotidiana, como es el caso de los gustos y preferencias en materia gastronómica.



Gracias a Darren McGrady, quien se desempeñó como chef real de la monarquía británica por unos 15 años, se pudo saber, por ejemplo, que Lady Di tenía una especial predilección por los huevos suzette.



Se trata de un plato cuya base consiste en papas horneadas con espinacas salteadas y que se presenta acompañado por un huevo pochado con salsa suzette como cobertura.



Por desgracia para ella, la madre de William y de Harry no lo podía disfrutar debido a un hecho tan curioso como polémico: la reina Isabel lo tenía prohibido.

La reina Isabel II y sus prohibiciones en materia gastronómica

Es cierto que la monarca recientemente fallecida tenía sus diferencias con Diana, quien murió en un trágico accidente hace ya 25 años. No obstante, resulta imposible saber si la decisión de prohibir este plato era de carácter personal.



En realidad, el alimento que la madre del rey Carlos III tenía prohibido en la cocina del Palacio Real era la papa, y esto se debía al alto contenido de almidón de la misma.



Lo que sí se sabe es que Diana no fue la única afectada por las decisiones de la reina. Meghan Markle, por ejemplo, no pudo disfrutar de la pasta durante su estadía en el Palacio de Buckingham ya que este plato era otro de los que no contaban con la aprobación de Isabel II.