Los looks más elegantes de Meghan Markle para inspirarte

Meghan Markle es admirada por sus formas de vestir elegantes y cómodas. Aunque la realidad es que sacó en su momento varias prendas cuyos beneficios estaban destinados a una organización que se encargaba de ayudar a que las mujeres encontrasen trabajo.



En este sentido, la ex protagonista de la serie Suits se convirtió en una de las royals más adoradas por su manera de vestir. Con sus 41 años, te contamos los mejores looks que nos compartió durante sus años de reinado para que tomes nota y no te pierdas de ninguno.



Uno de los más vistosos y llamativos es el traje a rayas que lució en el año 2018 durante su viaje Tonga, donde usó un vestido de la colección resort SS19 de Martin Grant de algodón con rayas verdes y blancas. El mismo fue acompañado por unos tacones verdes y un clutch de Prada en color nude. Este conjunto fue uno de los más adorados gracias a su frescura y belleza.

Por otro lado, durante uno de sus viajes a Fiji también en el 2018, Meghan Markle utilizó un vestido estilo boho chic de manga larga con estampados, escote en V y falda con volantes. Este diseño pertenece a la marca Federica de Figue, la cual se inspira en vestimentas para viajes, y estuvo acompañado por un bolso tejido y alpargatas negras con lazos y tacones.

Especiales para un día de trabajo

Además de los vistosos trajes mencionados anteriormente, Meghan suele usar estilos más formales y clásicos que se pueden tomar como referencia para estar bien vestida, especialmente para eventos como reuniones de trabajo o incluso un día de oficina normal. Uno de ellos es el look que nos recuerda a la reina Letizia.



Se trata de una camisa de & Other Stories color verde y una falda midi de cuero, también verde aunque en otro tono, de Hugo Boss, todo fue acompañado por unos bellos tacones en color gris. Se puede tener en cuenta para ocasiones en las que se necesite formalidad y comodidad ya que es de un estilo básico, pero elegante.

Meghan Markle y sus mejores estilos. FUENTE: @sussexroyal



Otro atuendo que deslumbró por su hermosura y sencillez fue el vestido que utilizó para la boda de sus amigos Charlie van Straubenzee y Daisy Jenks: una pieza bicolor con falda plisada de Club Mónaco que combinó con un tocado negro Philip Treacy con tacones Aquazzura.



Siguiendo con la línea de los vestidos, Meghan Markle usó para uno de los eventos de los juegos Invictus en Sidney, año 2018, un Self-Portrait estampado que combinó con un blazer color negro Alexander McQueen Grain de Poudre, un bolso Roland Mouret, tacones Manolo Blahnik y unos pendientes Cartier.



Además, se la ha visto en otras ocasiones con pantalones y camisas para lucir las 24 horas, marcando con total naturalidad la necesidad de la comodidad en las prendas, lo cual no debe significar la pérdida de la elegancia y la formalidad.