Es una tendencia que nunca pasa al estado “vintage”. Sobre todo, porque para ser catalogada así debería presentarse en una prenda confeccionada en una textura natural, es decir, en cuero animal. Eso sí que ya no se lleva. Pero Máxima de los Países Bajos te muestra que el animal print no pasa de moda. Por eso hace unos días, repitió un vestido que estrenó en 2016, y en Argentina.

Máxima de los Países Bajos en 2022, con el vestido animal print de Givenchy que había estrenado en 2016. Crédito foto UNSGSA /Queen Maxima.

En el caso de Máxima de los Países Bajos, el diseño es de Givenchy, de la época que tenía de director creativo a Ricardo Tisci. Un italiano que rejuveneció la imagen de Botera Veneta y hasta hace un mes, diseñaba las colecciones de Burberry hasta que anunció que retornaría con su propia marca.

El animal print del vestido de Máxima de los Países Bajos es un ejemplo perfecto del concepto moderno que Tisci. El motivo son las manchas de leopardo en negro sobre un fondo verde que si bien es pistaccio genera cierta estridencia visual. Esa tonalidad también habilita a que una princesa o reina lo lleve para un evento protocolar porque es ese detalle el que lo hace discreto pero sin pasar desapercibido. Si el estampado fuera una réplica exacta de la piel de leopardo, el protocolo lo reprobaría.

El dibujo de las pieles de cebras, tigres, leopardos terminan convertidos en estampados de manera pendular en la moda. Y como sucede con cualquier tendencia, regresa a las pasarelas de manera cíclica de mano de diseñadores que como Ricardo Tisci te proponen nuevas maneras de sumarlos a tu guardarropa.

El animal print del vestido de Máxima de los Países Bajos, en otra versión de Givenchy.

Crédito foto GIVENCHY.

Hay algunos consejos –discutibles como todos en la moda– de cuándo y dónde usar el animal print. ¿Te lo puedes poner en una boda? Seguro, después de todo es un hecho festivo, la cuestión será más el diseño de tu vestido que el estampado elegido. ¿Es una opción para que lo uses en el trabajo? En este punto hay opiniones encontradas: el animal print se asocia a lo sensual, entonces dependerá de dónde trabajes, de qué imagen quieres proyectar, y quizá lo más aconsejable sea más una blusa animal print que una falda o un pantalón. ¿Estos estampados tienen un límite de edad? ¡Por supuesto que no! Ni de edad, ni de volúmenes, ni de siluetas. Dado que atraen la atención de quienes te observan, si se recomienda que no lo uses en partes de tu cuerpo que naturalmente sabes que se destacan.