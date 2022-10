El maquillaje que Meghan Markle elige para todos los días

El secreto del maquillaje de Meghan Markle es la pre base. La royal es exigente con el tono homogéneo del rostro porque sabe que cada imperfección cuenta y por ello elige cubrir con pre base y base, y no estamos hablando de un maquillaje pesado, ¡todo lo contrario!

El glow de la piel de Meghan es ¡increíble! Fuente. Instagam @sussexroyal

Maquillaje natural para una belleza natural: Meghan Markle

Entre las tendencias de belleza que sigue la bella esposa del príncipe Harry están entre sus favoritas los cosméticos que sirven para perfeccionar la delicada piel del rostro.

Los rituales de cuidado de la duquesa de Sussex incluyen muchos productos, pero la piel limpia e hidratada no le alcanza para lucir los looks simples, elegantes y contundentes con los que cautiva a todo el mundo.

Por eso el maquillaje es su aliado para alcanzar la perfección. La tez radiante en cualquier imagen que hayas visto de Meghan Markle es fiel testigo de que lo consigue con creces.

La pre base, como dijimos, es su tip clave, motivo por el cual antes del maquillaje aplica este producto en su piel. Su efecto es preparar, como un lienzo, la cara para recibir una segunda capa. Es decir, unifica el tono, cubre pequeñas marcas, manchas o cicatrices.

Combina su fórmula con un protector para aumentar la barrera defensiva natural de la piel y así logra prevenir eventuales obstrucciones en los poros que puedan ocurrir al aplicar el maquillaje de forma directa.

Meghan y otras mujeres incorporaron esta tendencia porque no lleva más de un minuto y solo incluye un paso más, el cual vale la pena. La diferencia se nota también al desmaquillarse, ya que la piel no toma contacto directo con el maquillaje que suele resecar y opacar el rostro al natural.

Por último, debemos decir que el makeup de la estadounidense es perfeccionista: no trabaja con una sola base, sino que aplica varias con la técnica del contouring para estilizar el rostro de forma muy sutil, sin sobrecargar con productos. Y usa varios tonos de correctores: verde para las rojeces, amarillo para las zonas oscuras como las ojeras, un tono más claro que el de su piel para cubrir manchas, etc.

Además utiliza siempre una pre base de calidad: el maquillaje es algo sobre lo que vale la pena invertir. Verás la diferencia en la calidad de la piel, en la luz que refleje y en la respuesta de tu rostro después de maquillarte.

Tal como la de Meghan Markle, no se verá tirante ni opaca. Apuesta siempre por productos naturales y no te olvides limpiar el rostro antes de irte a dormir. ¡La duquesa no lo olvida jamás!