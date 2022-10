Bizcochuelo en microondas para hacer en menos de 15 minutos

El bizcochuelo es un básico, el ABC de la pastelería. Si sabes hacer un buen bizcochuelo podrás preparar cualquier torta o pastel, con su correspondiente cubierta y relleno. Pero no hay dudas de que el bizcochuelo es la base.

A veces el factor tiempo corre en nuestra contra y tal vez sientes que la pastelería no es para tí porque no tienes tanto tiempo disponible como para estar en la cocinar entre ollas y sartenes. Si esto te sucede, no puedes dejar de probar esta receta increíble para preparar un bizcochuelo en microondas en menos de 15 minutos.

Aunque parezca imposible, es real, en tan sólo un cuarto de hora obtendrás un bizcochuelo esponjoso y alto, perfecto para comerlo solo, espolvoreado con un poco de azúcar impalpable, o cortado en capas y relleno con dulce de leche, crema de avellanas o la que más prefieras.

La creadora de esta increíble receta es de Marisol Gutierrez, creadora de la cuenta @lagurudelmicroondas, que logra hacerlo fácil y ¡todo en el microondas! Marisol es una terapeuta ocupacional que empezó a cocinar en el microondas y se fascinó por la rapidez y lo espectacular que salía todo. Así fue como creó una cuenta en redes sociales, hoy tiene una comunidad que la acompaña, abrió su propia tienda online y está preparando un ebook especialmente dedicado a principiantes.

Aquí todo el paso a paso y todos los detalles para que puedas preparar este bizcochuelo en microondas en menos de 15 minutos. Es una receta perfecta para festejar un cumpleaños, o para una merienda o desayuno especial.

Este un bizcochuelo que se puede comer solo, con un glaseado de limón.

Ingredientes:

6 huevos

esencia de vainilla, a gusto

200 gramos de harina leudante

200 gramos de azúcar

Perfecto para hacer un pastel de cumpleaños si lo cortas en capas, lo rellenas con tu crema preferida y le realizas una cobertura.

Preparación: