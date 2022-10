Victoria de Suecia tiene el famoso traje verde de Zara que es furor

Victoria de Suecia dejó a todos impactados cuando apareció con el impresionante traje verde de Zara, el cual marca tendencia para esta temporada haciéndole honor al color primaveral, el verde. Parece que los outfits que se vienen no van a ser de colores estándares, sino que se tratará de tonos llamativos y vivos, especiales para ir a un lugar estando formal y, a la vez, alegre y atractiva.



Además, no es la primera vez que la princesa luce estos conjuntos total cost. Durante los últimos años también ha elegido prendas de bajo precio, pero hace unos pocos meses optó por el mencionado anteriormente. Primero usó uno color fucsia, ¡que le quedó de maravillas!, para sorprendernos luego con este hermoso traje verde.



Se puede ver que los de chaqueta son imprescindibles en el vestidor de la princesa. La heredera sueca se caracteriza por optar por conjuntos de oficina, siendo los más elegidos, y éste último es el más deseado por excelencia. Por lo tanto, si tuviésemos la oportunidad de observar su armario podríamos ver un sinfín de opciones de todos los colores y diseños y, obviamente, de Zara.



Y lo mejor de esto es que se trata de prendas bastantes asequibles para los bolsillos, por lo cual no es algo exclusivamente de uso real. La parte de arriba cuesta 46 euros y el pantalón 30. Y por la calidad y lo bonito que queda, parece tener sentido.

La princesa Victoria de Suecia luce su espectacular traje verde de Zara. FUENTE: @royalfashionpolice

¿Cuáles son las características de esta prenda? ¿Sigue en la tienda?

Sabemos que esta última pregunta es indispensable y tenemos la respuesta: ¡esta prenda aún sigue en las tiendas de Zara!, incluso en varios talles. Se trata de un traje de color verde vivo y muy luminoso que cuenta con dos piezas. La parte de arriba es una chaqueta americana con líneas clásicas y bolsillos invisibles con un ligero encaje al cuerpo y es medianamente corta.



El pantalón es de tiro alto y viene acompañado de un cinturón que trae incorporada una gran hebilla redonda. La marca con opciones low cost lo viene fabricando hace bastantes años y siempre lo repone ya que responde muy bien a las ventas. Se encuentra en varios colores y son muy estilizados.



Este tipo de conjuntos puede lucirse muy bien con una camisa negra, blanca o un top de los colores mencionados. No es recomendable incursionar en otros tipos de tonos para no degradar la belleza del traje en sí ni arriesgarnos a que no combine.