Así será la increíble propiedad futurista de Elton John

Elton John es noticia por una impactante novedad inmobiliaria: junto a su socio, David Furnish, compró una increíble casa futurista que aún no está terminada y que se encuentra en King Toronto, un complejo de lujo que se ubica en una de las ciudades más importantes de Canadá.

Así es el diseño de King Toronto, el complejo donde se encuentra la nueva propiedad de Elton John - Fuente: big.dk

Elton John suma una nueva casa a las propiedades que tiene a lo largo de todo el mundo

A sus 75 años, Elton John continúa en actividad y no se detiene. Embarcado en la que supuestamente es la última gira de su carrera, continúa deleitando al mundo con su música y también sigue siendo noticia por cuestiones de su vida privada.



En los últimos días se dio a conocer que el músico y cantante británico sumó una nueva propiedad a las que ya posee en Los Ángeles, California, y en el Reino Unido.



En esta oportunidad, se trata de una casa futurista ubicada en Toronto, Canadá y que aún no puede habitar ya que no está terminada. Sin embargo, el proyecto está encaminado y es por esto que se conocen varios detalles del mismo.



El complejo donde se encuentra la nueva propiedad del compositor de canciones como "Rocket man" y "Crocodile rock" se llama King Toronto y forma parte de una exclusiva zona residencial del barrio King West.



También se sabe que el diseño del proyecto está a cargo del Bjarke Ingels Group, y aunque se supone que Elton y su socio desembolsaron una importante cantidad de dinero por el inmueble, se desconoce la cifra exacta por la que se concretó la operación.

Elton John y las claves de su nueva casa futurista

El nuevo penthouse de Elton John es conocido como “Treehouse” (casa del árbol) y el motivo de esto se debe a que dentro de la misma habrá un árbol que conectará los dos pisos y la terraza interior.



En total son 790 metros cuadrados de espacio interno a los cuales hay que sumarles otros 182 correspondientes a las 4 terrazas de la propiedad.



La idea del proyecto consiste en generar la sensación de “vivir en la cima de una montaña” y en el medio del bosque, por eso la mencionada presencia del árbol en el interior del hogar y la frondosa vegetación que cubrirá el complejo de penthouses.



Este proyecto futurista le permitirá a Elton John disfrutar de una vida privada y conectada con la naturaleza. Teniendo en cuenta la fascinación que el artista siente por la decoración, lo más probable es que participe de forma activa en el diseño de sus interiores.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todos estos detalles referidos a la nueva adquisición de Elton John?