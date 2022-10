Terrorífico o encantador: el bosque que respira y se volvió viral

El misterio del bosque que respira dio la vuelta al mundo a través de un video que se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se puede ver cómo el suelo de una tupida selva de pinos se levanta y vuelve a bajar como si inhalara y exhalara. El fenómeno llamó la atención de todos.

En el video se ve como un bosque ubicado en Sacré-Coeur en Quebec (Canadá) "respira" y hace que los altísimos árboles que se encuentran en él se muevan al compás. Si bien el fenómeno a simple vista parece ser obra de un hechizo mágico, es algo más común de lo que muchos imaginan, según compartió eluniversal.mx.

Mark Vanderwouw, certificado por parte de una asociación canadiense especialista en árboles, Shady Lane Expert Tree Care Inc., explicó para The Weather Network que esta "inhalación y exhalación de la tierra" solo es una ilusión óptica que no tiene nada que ver una respiración, sino que todo está relacionado con el clima.

Este movimiento de la tierra se produce con la conjunción de una lluvia torrencial, de fuertes vientos (con más de 100 km/h) y un suelo relativamente delgado. El viento, al empujar con ímpetu los árboles, también ejerce presión sobre las raíces y hace que estas se levanten y vuelvan a su posición original con cierto ritmo.

El meteorólogo Mark Sirois explicó a la revista Times que en el bosque al estar el suelo cubierto de musgo, el sistema de raíces de los árboles más jóvenes está más suelto, por lo que este movimiento se produce con más facilidad. Además, advirtió que este fenómeno es peligroso, pues los árboles se debilitan y pueden caer en cualquier momento.