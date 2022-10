La lujosa casa de muñecas que recibió la Reina Isabel a los 6 años

De acuerdo con el registro fotográfico, cuando la reina Isabel II cumplió seis años en 1932 recibió de regalo una hermosa casa de muñecas, aunque no era una común como la que podemos llegar a conocer todos: el palacio fue construido en Windsor, es de tamaño real y completamente habitable.



Si bien no todos tienen la posibilidad de hacer realidad el sueño de tener un mini palacio, se sabe que la familia real es poseedora de numerosas mansiones, y entre las cuales se encuentra esta encantadora construcción. Se trata de un pequeño castillo que se convirtió en un preciado tesoro para la ex monarca y para toda la familia real.

Casa de muñecas de la Reina Isabel II. FUENTE: Her.ie

Diseño y construcción de la casa de muñecas de la princesa Isabel

Edmund Willmott fue el arquitecto encargado del diseño y de la construcción de la pequeña propiedad, la cual estuvo pensada para el tamaño de la reina en aquel momento. Lo que se trató de hacer es que ella vea las cosas en "tamaño real", teniendo en cuenta su edad y comparando las dimensiones con las grandes mansiones como Clarence House y el Palacio de Buckingham a las cuales estaba habituada.



Más allá de tratarse de una casa de muñecas, cuenta con todos los elementos necesarios para considerarse habitable y mucho más... ya que su diseño está inspirado en la bella casa de Wendy del cuento de Peter Pan. Posee agua y electricidad, un dormitorio, un baño, una cocina, una sala de estar y un parque de ensueños.



Además, fue construida en Windsor en un terreno de los antiguos monarcas y padres de la reina, Jorge VI y la Reina Madre. En la actualidad le pertenece al príncipe Andrés, padre de las princesas Beatriz y Eugenia de York.



La princesa Beatriz contó en un documental en el 2012 que esta casa posee un gran valor sentimental en la familia. Ahora ella es la encargada de cuidarla, procurando que esté en perfectas condiciones para las futuras generaciones reales. Llegó a hacerle reparaciones tales como cambio de cortinas, instalaciones eléctricas, y hasta le añadió cristalería y porcelana nueva hechas especialmente para el mini palacio

La entonces princesa Isabel jugando con una muñeca en la puerta de la casa.

Un dato curioso

La casita de muñecas se incendió cuando fue trasladada al lugar donde pasaría el resto de sus años, aunque por fortuna el desperfecto pudo ser reparado antes del cumpleaños de la reina. La propia monarca resaltó que este lugar contiene un gran valor sentimental y que fue el regalo más importante e inolvidable que tuvo en su niñez.



El mini castillo se ha convertido en ejemplo e inspiración para la construcción de otras casas de muñecas. Al día de hoy los siete bisnietos de la reina, Savannah e Isla Phillips, George, Charlotte y Louis de Cambridge, Mia y Lena Tindall; disfrutan de esta preciada joya familiar.