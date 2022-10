¿Es el archivo PDF el medio ideal para la Información Digital?

¿Te has dado cuenta de que la mayoría de los documentos que se comparten en Internet tienen un formato PDF? Al crecer la popularidad de Internet como medio de transferencia de datos, las personas que compartían archivos de texto se dieron cuenta de que sus archivos no eran iguales a la versión original en otras computadoras. Este problema ayudó a que el formato PDF se popularizara ya que conseguía hacer un archivo de texto que podía verse de la misma manera desde cualquier computadora sin importar su sistema operativo, incluso si tenía imágenes.

Este formato, que vio la luz en 1992, es un referente en la era digital; los documentos PDF se han convertido en un estándar que se utiliza en prácticamente cualquier ámbito privado y público. El porqué de su popularidad está en su propio nombre, Portable Document Format, abreviado PDF, que en inglés significa formato de documento portátil, según apunta José María López en su artículo “Ventajas del formato PDF en la era digital”.

Y como reseña este autor, el PDF es la solución a las toneladas de papel que se acumulan en algunas oficinas. Convertir todos esos documentos en un archivo digital que cabe en una memoria USB o en un mensaje de correo electrónico es uno de los motivos que lo han hecho tan popular.

En su evolución este formato ha buscado optimizarse para escalar peldaños en el entorno profesional; el mercado ofrece varias aplicaciones que ayudan a que los PDF sean más livianos y listos para su uso y transferencia. Entre ellas destaca el PDFelement, uno de esos programas notables que ha logrado optimizar el PDF para mejorar la experiencia de sus usuarios.

Esta aplicación ofrece al usuario una amplia gama de preferencias de calidad por las que puedes optar en función de tu espacio de almacenamiento. Desde Máximo, Alto, Medio a Bajo y Mínimo, PDFelement calcula las métricas de tamaño reducido y facilita el proceso, y ayuda también a editar PDF y combinar PDF.

Ventajas del formato PDF en la era digital

La principal ventaja de los documentos PDF es la interoperabilidad entre diferentes dispositivos y sistemas operativos. Además, un documento PDF, actualmente, también se puede abrir con total compatibilidad desde cualquier plataforma, es decir un ordenador de sobremesa o portátil, un teléfono inteligente o una tablet. No importa que uses Windows, Mac, Linux, iOS, Android o Windows Phone, lo que supone una gran ventaja. Enviar o recibir un documento PDF es una garantía de que el documento no ha perdido atributos de formato o calidad y, por tanto, puedes estar seguro de que, lo mires por donde lo mires, es exactamente igual que el original.

Además, los documentos de este tipo ofrecen herramientas de control independientes para cada una de las páginas. Esto es bastante útil, especialmente cuando se trabaja con documentos extensos. De este modo, se puede sustraer y editar cualquiera de sus partes sin modificar el resto de forma alguna. Por ejemplo: cuando el documento PDF es un manual o un catálogo, es habitual que estos documentos pasan por varias fases de evaluación. Las imágenes, las instrucciones de uso o los costos pueden variar de un momento a otro y, gracias a las características de un documento PDF, puedes eliminar la página que necesitas modificar y sustituirla posteriormente por una nueva.

Una de las ventajas de que un documento PDF sea capaz de gestionar individualmente cada una de las páginas es que, este formato puede diferenciar la estructura de un documento. Esto puede parecer innecesario ya que es algo que el autor del documento puede hacer fácilmente. Sin embargo, es una gran ventaja porque facilita enormemente la interacción del usuario, facilitando su organización, lectura y modificación.

Principales funciones de PDFelement

Y como muchos se preguntan si es posible editar PDF como si fuera Word, las respuestas las encontramos en este programa, uno de los más completos del mercado a la hora de editar archivos PDF, ya que cuenta con una enorme serie de opciones pensadas para dar a los documentos en este formato toda la flexibilidad que necesitan en materia de edición, organización y retoque.

Su motor avanzado es capaz de editar el texto de los archivos PDF, con lo que podremos editar títulos o reescribir párrafos de nuestros documentos PDF. Además, dispone de opciones para resaltar o subrayar texto, reposicionar imágenes, insertar cliparts y muchas otras posibilidades de edición rápidas que son muy útiles para el trabajo de oficina, ya que no necesitan del uso de un editor de imágenes como Adobe Photoshop, ni requieren de una vuelta a un procesador de textos para operar con los archivos originales. En las últimas actualizaciones se ha añadido soporte para escritura manual con stylus o con el propio dedo, lo que nos permite también poder firmar documentos, todo sea dicho.

PDFelement cuenta con una interfaz mucho más clara e intuitiva, lo que facilita la accesibilidad a sus herramientas. Además, es capaz de convertir a PDF una mayor cantidad de páginas por minuto en comparación con la inmensa mayoría de editores PDF disponibles actualmente en el mercado. Esta potencia superior puede representar una diferencia muy importante a la hora de trabajar con un volumen elevado de archivos, ya que la mayor velocidad de procesamiento puede resultar en un ahorro de muchas horas de trabajo por parte de las empresas que necesiten convertir gran cantidad de archivos PDF de forma regular.

Una de las características más destacables de PDFelement es su capacidad para convertir PDF escaneado a Word editable. Gracias a su poderosa tecnología OCR, se puede extraer el texto de un documento escaneado para poder editarlo a posteriori desde cualquier editor de texto como Microsoft Word, o desde el propio PDFelement. Se trata de una herramienta ideal para extraer el texto de los libros o de fotocopias impresas y poder procesarlo de manera digital en la redacción de una tesis, un blog o un informe, sin necesidad de teclear a mano todo el contenido del texto impreso.

Dominar los archivos PDF es una de las necesidades más extendidas en el mundo laboral y académico del siglo XXI. Se trata de un formato de archivo extraordinariamente común que se utiliza a todos los niveles en un amplio abanico de profesiones. En la actualidad, el trabajo con los archivos PDF pasa por mucho más que su simple lectura, por lo que conviene contar con un programa avanzado como PDFelement para poder realizar todas las ediciones necesarias en nuestros archivos PDF.

Este es un programa idóneo para retocar, editar, organizar y compartir documentos PDF, que no solo nos permitirá modificarlos, sino que además nos ayudará a optimizarlos para compartirlos online o, incluso, a digitalizar los textos, incluso en el caso de que hayan sido escaneados previamente. Se trata de un editor ideal tanto para usuarios principiantes como para profesionales, y cuenta con un OCR con tecnología de vanguardia que hará las delicias de los estudiantes y los investigadores.