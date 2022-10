Problemas para el vino de una importante región por la crisis del gas

Se trata de una fuga de casi 1.500 millones de euros provocada por gas y energía en el vino italiano. Incluso uno de los sectores más saludables del Made in Italy, se ve obligado a dar la voz de alarma y ahora el principal temor es que a la escalada de costos se sume la crisis del consumo, en Italia y en el mundo.

Según la encuesta del Observatorio Uiv-Vinitaly realizada la semana pasada sobre las empresas de Belpaese, el excedente de los costes energéticos (+425 millones de euros) y, en consecuencia, de las materias primas secas (más de 1.000 millones más para vidrio, papel, cartón, corchos, aluminio) por sí solos suponen un incremento del 83% respecto a los presupuestos de principios de 2022.

A estos se suman otras partidas crecientes (vino a granel, costos comerciales, mano de obra) que provocan un aumento de los costos totales este año en un 28%. El resultado, según una encuesta realizada a un panel que representa el 30% del mercado, sabe a broma para el sector. El incremento de las listas de precios estimado por el Observatorio en los primeros 9 meses de este año es en realidad del 6,6%, cifra positiva pero insuficiente para cubrir un incremento de precios que han solicitado las empresas del orden del 11%.

La brecha equivalente equivale a 600 millones de euros de costos no cubiertos por los ingresos, que el vino italiano se ve obligado a soportar para permanecer en el mercado. Las empresas de la cadena de suministro son las que más pierden, el clúster más grande -pero con menor fuerza contractual- compuesto en su mayoría por pequeñas empresas que producen, vinifican y envasan todo, o casi todo, en su propia casa. Pero, salvo excepciones, incluso la industria del vino y el mundo de la cooperación se resienten de una dinámica que penaliza especialmente los segmentos básicos y populares de la oferta, comenzando por los vinos espumosos de precio medio. El impacto en la gama premium es diferente, no solo porque es capaz de absorber mejor los cambios, sino también en virtud de un mercado más dispuesto a aceptar solicitudes de aumento de precios.

Para el presidente de la Unión Italiana de Vinos (UIV), Lamberto Frescobaldi, "la encuesta muestra que la crisis actual no perdona a nuestro sector, que no es intensivo en energía pero sufre consecuencias directas en muchos de sus componentes. Lo que sí podemos hacer ahora es consolidar con una cadena de suministro todas las dinámicas que puedan producir un efecto amortiguador para garantizar la competitividad y el mercado. Productores, industriales, cooperativas y distribuidores tendrán por tanto que absorber parte de las subidas para no descargarlas del todo en los consumidores y evitar una peligrosa depresión del consumo”.

Para el director general de Veronafiere, Maurizio Danese: “Creemos que es un deber de Vinitaly monitorear la dinámica del sector, más aún en un momento delicado como este. Lo que está pasando también tiene un fuerte impacto en el vino, pero existe la conciencia de que los hechos de hoy, como los de hace 2 años, representan factores exógenos y no estructurales que afectan a un sector que aún goza de buena salud”.