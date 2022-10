Hoy es el día internacional del pan y te contamos por qué

La gastronomía de cada cultura, país o religión tiene sus secretos y comidas típicas. Sin embargo, el pan es uno de los elementos que parece común a cada una de ellas. Desde acompañar unas pastas hasta darle forma a un sandwich, el pan es prácticamente universal. Por eso, cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial del Pan.



No requiere mucha elaboración ni ingredientes. Un poco de harina, agua y levadura, una de las mezclas más fáciles y la más popular del planeta, sirven como antesala de uno de los elementos más fundamentales de cualquier mesa de comida.

El pan puede tener todo tipo de formas, preparaciones y cocciones. Fuente: Pixabay

Día Mundial del Pan: ¿Cómo nació y por qué se celebra?

Al hacerse la pregunta de cuál es la comida más consumida en todo el mundo siempre hay diferentes alternativas. Pizza, hamburguesas, perros calientes, papas fritas. Pero lo cierto es que según un informa de las Naciones Unidas, cerca del 20% de las calorías consumidas en el mundo entero provienen de la ingesta de pan.



La FAO entonces decidió que el 16 de octubre, fecha en que ya se celebraba el Día Mundial de la Comida, se celebre también el Día Mundial del Pan por ser la comida más popular del mundo.



Desde esta decisión, tomada en 2006, cada año, panaderos de todo el mundo se autoconvocan para poder participar de un evento que une a los miembros de una de las profesiones más antiguas del mundo.



¿Cómo participar? Es muy fácil, la página Kochtopf incluye las invitaciones e indicaciones para participar del Día Mundial del Pan en muchos idiomas, a través de los hashtag #wbd2022 #worldbreadday (del inglés, Día Mundial del Pan).



El sitio Kochtopf invita a quienes desean participar de a siguiente manera: "Espero que te apuntes y lo celebres, porque no hay nada mejor que sacar un pan o un panecillo recién horneado del horno, ¡por no hablar del olor!". Te recomendamos leer el instructivo completo hacer todo al pie de la letra para formar parte de este evento mundial.

Haz un pan , sacarle alguna foto y publica el artículo el 16 de octubre (no antes y no después).

, sacarle alguna foto y publica el artículo el 16 de octubre (no antes y no después). La publicación se puede escribir en cualquier idioma siempre que exista la posibilidad de traducir (puede ser Google Translate).

Tu entrada tiene que ser un nuevo post específicamente para este evento y el post no se puede participar en otros eventos culinarios.

Por favor, haz referencia a este anuncio en tu entrada del pan .

. Rellena este formulario (será online a partir del 14 octubre) y tu entrada serán incluido en el roundup.

El último día para participar será el 17 de octubre.

wbd2022 #worldbreadday #worldbreadday2022 son los hashtags oficiales para tus publicaciones en las redes sociales. Por favor, etiqueta a @zorrakochtopf #zorrakochotpf en Instagram y a @zorra.kochtopf en Facebook para que nunca me pierda una publicación.

Origen del pan y algunos datos que quizás no conocías

Sin lugar a dudas, el pan es una de las comidas más antiguas desde las que se tiene registro. Si bien tradicionalmente se reconoce al antiguo Egipto, alrededor del año 3.500 a. C. como el lugar en el que se creó el pan, lo cierto es que la forma más antigua de la preparación es mucho más antigua.



Los primeros registros arqueológicos de algo similar al pan se encontraron en Jordania, en el año 12.000 a. C., donde había cereales prensados con piedras que servían de lo que hoy conocemos como morteros.



Sin embargo, quienes perfeccionaron la forma de hacer pan fueron los griegos, que tomaron la fórmula de la fermentación egipcia y se convirtieron en expertos panaderos y hasta se ganaron el apodo de "comedores de pan" dentro del Mar Mediterráneo.



En Grecia misma fue que empezaron a aderezar y experimentar con diferentes recetas. Fue allí que agregaron miel, aceite o leche a la preparación y empezaron a dar forma a distintas versiones de pan.



Por último, y solo como dato curioso, la primera panadería en la historia data de hace poco más de 2000 años, cuando se abrió en la Antigua Roma, en el año 15 a. C.. En ese momento, los molineros, que luego se convirtieron en panaderos, proveían a las personas de su cómuna de pan para toda la comunidad.