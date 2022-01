Cómo decorar tu jardín con macetas rústicas de exterior

A la hora de la decoración, el estilo rústico es un clásico que, como tal, nunca falla. En esta oportunidad, compartimos todas las claves que hay que tener en cuenta para hacer las macetas ideales para el jardín. No te pierdas los detalles.



Fuente: pixabay.com

Decoración con macetas rústicas: lo que hay que tener en cuenta en el jardín

1. Lo viejo siempre está de moda.



Cuando se piensa en darle un toque rústico a la decoración del jardín, no necesariamente hay que salir a comprar macetas y otros elementos similares.



Muchas veces, las oportunidades están al alcance de la mano y, en esta ocasión, pueden encontrarse en macetas viejas, como es el caso de las de hormigón.



En cuanto al color, el terracota desgastado resulta perfecto para que el jardín se destaque por este estilo.



2. Maderas.



Otro material que siempre está a la orden del día cuando se piensa en lo rústico es la madera. De más está decir que no se pueden hacer macetas con la misma, ya que lo más seguro es que con el agua del regado se terminen deteriorando antes de tiempo.



Sin embargo, se pueden crear excelentes cajas a modo de macetones y, dentro de los mismos, colocar las macetas con las plantas, de forma tal que las mismas queden ocultas.



Esta idea, al mismo tiempo, resulta útil para crear combinaciones con otros elementos propios del jardín, como pueden ser mesas, sillas y hasta una pérgola.



Además de que todos deben ser de madera, es fundamental que el tono de la misma sea idéntico en cada uno de los elementos.



3. Las cuerdas y el hilo sisal nunca fallan.



Como se mencionó, la decoración de un jardín se puede realizar tranquilamente sin tener que ponerse en gastos. Eso sí: para esto hay que poner en práctica todas las habilidades que se tengan en las manualidades.



Lo bueno que tienen las cuerdas y el hilo sisal es que, además de aportar un toque rústico, permiten cubrir la totalidad de una superficie, en este caso las macetas.



Gracias a estos elementos, por ejemplo, se le puede dar un sentido de unidad a macetas que, de por sí solas, no tienen nada en común.



Por otra parte, permiten disimular los materiales de las macetas (se pueden usar baldes de plástico o tachos de pintura, por ejemplo).



Lo único que hay que hacer es conseguir cuerda de tipo rústico o bien hilo sisal (el grosor queda a elección personal, aunque se recomienda que no sea pequeño) y pegar alrededor de cada maceta, siguiendo el perímetro exterior.



La idea es utilizar un pegamento de calidad, que sea resistente, y cubrir toda la superficie de forma pareja.



Para finalizar, hay que decir que no necesariamente tiene que mantenerse el color original del material, ya que también se puede jugar pintando o tiñendo el mismo con otros tonos o con otros colores, entre ellos el blanco.



Luego de leer todo esto, ¿ya sabes cómo te gustaría darle un toque rústico a la decoración de tu jardín?