El marido de Ricky Martin creó un cubreboca para compartir

La imagen de Jwan Josef, el marido artista de Ricky Martin, es impactante. Se lo ve posando con un “cubreboca para compartir”, una mascarilla conectada por una cinta con otra.

¿Es que piensa usarlo para salir a pasear con Ricky? Claro que no, esta creación del artista sirio criado en Estocolmo forma parte de la muestra "El aislamiento es la madre de la invención".

Entre los cientos de comentarios que recibió en redes sociales por su llamativo trabajo se destaca el de su marido, Ricky Martin, con quien está casado desde 2017. Con emojis de fuego y manos en alto el cantante le demostró su apoyo y admiración.

Inspirados en el covid

La pandemia de covid impactó al mundo entero. Y muchos artistas encontraron en esta difícil situación un modo de contar lo que estaba pasando y cómo cambiaron ciertas prácticas.

El Instituto de Arte Árabe e Islámico (IAIA), un centro independiente que promueve el diálogo artístico y cultural entre la ciudad de Nueva York y los mundos árabe e islámico, organizó está muestra con diferentes versiones de barbijos, de la que participó Jwan Yosef junto a otros 60 artistas multigeneracionales de todo el mundo.

El artista Jwan Yosef con su “mascarilla compartida”, una de sus creaciones.

El objetivo: un fin benéfico, ofrecer educación a los niños en comunidades marginadas y garantizar espacios seguros con recursos adecuados para un aprendizaje de calidad.

“Es dentro de este contexto de conexión e interacción que los artistas que aparecen en Isolation is the Mother of Invention ( El aislamiento es la madre de la invención), han donado gentilmente su tiempo en apoyo de la misión de Education Above All, al mismo tiempo que visualizan el momento fantástico, melancólico y siniestro en el que nos hemos encontrado”, explican el proyecto desde la organización.

A Ricky Martin y su marido Jwan Yosef los une la pasión por el arte.

Unidos por el arte

Ricky Martin es un gran coleccionista de arte y eso fue lo que lo llevó a conocer a su actual marido. “Tengo grandes piezas de arte, me gusta el arte. Un día estaba viendo obras por instagram y me llegó su arte. Y después lo vi a él. Y dije ‘tu quién eres, qué bonito arte’. Desde ese momento todo fue muy platónico. Estuvimos escribiéndonos mucho tiempo por whatsapp, sin siquiera escucharnos la voz. Hasta que un día fui a Londres, donde él vivía. Lo vi y dije ya está. Y afortunadamente él pensó lo mismo”. Así lo contaba el famoso cantante en una entrevista.

Josef tiene una Maestría en Bellas Artes de Central Saint Martins de Londres y una Licenciatura en Bellas Artes de Konstfack, Estocolmo.

La vidriera 3 D que Yosef hizo para la firma Louis Vuitton.

Desde que lo conoció el portorriqueño se convirtió en su primer admirador y siempre comenta sus trabajos. “¡Qué proyecto tan asombroso! Por supuesto que tenías que ser parte de este extraordinario grupo de VISIONARIOS Jwano. Te admiro, admiro tu dedicación, admiro tu pasión en todo lo que haces. Amo tu arte y te amo”, escribió el cantante en redes sociales elogiando un trabajo de Yosef para Louis Vuitton.