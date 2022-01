Apple lanzará unos AirPods exclusivos en 2022

Excelentes noticias para los fanáticos de Apple: la compañía de Cupertino anunció el lanzamiento de una edición especial de AirPods Pro. Se trata de un modelo que hace referencia a la astrología china y al Año del Tigre, y a continuación te contamos todo lo que hay que saber al respecto.

AirPods Pro 2022: el lanzamiento de Apple con motivo del Año del Tigre

Lo más probable es que quienes estén familiarizados en la materia no se sorprendan, ya que el año pasado (Año del Buey, según el horóscopo chino) había ocurrido algo similar.



En este 2022, Apple lo hace de nuevo: en el marco de un lanzamiento especial, anunció la salida al mercado de una versión exclusiva de sus auriculares inalámbricos. Se trata de los AirPods Pro Año del Tigre que, como se aprecia desde el título, hacen referencia al calendario astrológico chino.



Ante todo, hay que aclarar que la novedad es de carácter estrictamente estético. Dicho de otra manera, estos auriculares no presentan ningún avance ni modificación en el plano de lo técnico.



En primer lugar, los AirPods Pro 2022 presentan un pequeño grabado de un tigre en el case, lo cual hace referencia al animal que marca el año nuevo chino que comienza el próximo 1 de febrero.



Lo mismo se puede apreciar en el diseño de la caja en la cual vienen estos auriculares, y esto sorprende debido a que Apple no suele modificar la misma.

Fuente: apple.com.cn

Cómo se consiguen los nuevos AirPods Pro exclusivos de Apple

El lanzamiento de esta edición especial de los AirPods Pro tiene un objetivo concreto, que es el de apuntar al mercado asiático, en especial al de China y al de Hong Kong.



Por este motivo, estos auriculares se encuentran disponibles en las tiendas oficiales y en los representantes oficiales de la región.



Por su parte, puede que resulte difícil conseguirlos desde Occidente, aunque de más está decir que no es una tarea imposible.



En tiendas oficiales se observa que este lanzamiento exclusivo ya se encuentra en stock y que tiene un valor de 1999 RMB, lo que equivale a 315 dólares estadounidenses, aproximadamente.



Es probable que se puedan encontrar en otras plataformas de comercio electrónico, como es el caso de Amazon. Sin embargo, si se trata de vendedores privados no existe garantía de que se mantenga el precio oficial.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de los nuevos AirPods Pro que Apple lanzó en ocasión del Año Nuevo Chino?