Playas y opciones low cost en Mendoza para disfrutar del verano en la montaña

Este verano los destinos nacionales han logrado cifras históricas de ocupación turística, y Mendoza es uno de ellos. La provincia cuenta con opciones para disfrutar todo el año de la montaña en un entorno natural y con alternativas para todos los gustos y bolsillos.

Mendoza invita tanto a turistas como a mendocinos a refrescarse en las playas y alrededores de espejos de agua y ríos abrazados por impactantes paisajes. Estos son los sitios low cost (bajo costo) a los cuales se puede ir a pasar el día estas vacaciones de verano pagando poco.

Verano en Mendoza para cuidar el bolsillo

A 40 kilómetros de la Ciudad de Mendoza por la Ruta Provincial 82, se encuentra la localidad de montaña Cacheuta. En este sitio los turistas y locales, además del impactante paisaje, se encuentran con el Parque de Agua TermasCacheuta, un lugar orientado a la diversión de toda la familia y que en temporada de verano recibe a aproximadamente 2.000 personas por día.

Este sitio cuenta con más de 20 piscinas de agua termal de diferentes tamaños y temperaturas, toboganes; un río lento de 270 metros y una piscina octogonal con ondas y un chorro de 10 metros. Además, de la opción de quinchos y churrasqueras para que el turista o el mendocino pueda hacer su pic-nic de montaña.

El parque de aguas termales está pensado para el disfrute de toda la familia. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

“El Parque abre sus puertas todo el años, todos los días pero sólo está abierto todo el predio desde el 21 de septiembre a Semana Santa. Luego, como baja la temperatura y las piscinas más grandes no guardan su temperatura, cerramos durante los meses más fríos el nivel inferior del Parque”, cuenta a MDZ María Inés Arroyo, gerente de Marketing y Comunicación de TermasCacheuta.

En cuanto a las tarifas y promociones para este verano en el Parque de Agua de Cacheuta, las mismas están en $1000 los días de semana y $1200 fines de semana y feriados para los mayores de 11 años. Mientras que los menores de 3 a 10 años pagan $900 y $1100 respectivamente. Abonando esta entrada se puede ingresar al predio y hacer uso de las piscinas y de las instalaciones.

A ese monto se le debe sumar el estacionamiento medido que está a cargo del municipio de Luján de Cuyo, el cual tiene un valor de $150 la tarjeta por 5 horas de estacionamiento. La playa de la bajada al río Mendoza en Luján cuenta con espacios con sombra y recreación. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ.

Quienes quieran una alternativa más accesible aún, las playas de Luján son una opción interesante al momento de buscar un espacio donde refrescarse de manera segura con el entorno de la montaña mendocina. Existen dos alternativas, la llamada Luján Playa en la Bajada al río Mendoza, Las Compuertas, la cual cuenta con estacionamiento, churrasqueras, sanitarios, canchas de vóley, patio de comidas, primeros auxilios y una zona delimitada para disfrutar del agua.

Y la otra opción es la playa que se ubica en dique El Carrizal que cuenta con piletas, food trucks, un pintoresco muelle para pescadores y un espacio para las embarcaciones. Además de sanitarios, churrasquera, enfermería y servicio de guardavidas.

Ambas playas están abiertas todos los días de 9 a 21 horas, la entrada para los adultos es de $300; la entrada para menores de 5 a 12 años, $150; niños de 0 a 4 años ingresan gratis; el estacionamiento para vehículo tiene un valor de $300 y el de motos $150

Y si lo que se busca es una opción totalmente gratuita, con entrada liberada que permita ahorrar la nueva playa Bahía Príncipe es una excelente opción para relajarse y conectar con la naturaleza en Potrerillos. El espacio no cuenta con sombra aún, por ello muchos llevan sus propias sombrillas. Foto: Alf Ponce

Esta playa fue inaugurada este verano, es un espacio ubicado en una de las bajadas al dique en el Perilago, permite disfrutar del paisaje, hacer pic-nic y refrescarse, siempre con mucho cuidado. Para acceder a esta lengua de tierra fina hay que tomar la nueva calle asfaltada que se encuentra en la primera rotonda del Perilago.

En el lugar, hasta el momento no se cuenta con sombra, por lo cual es recomendable además de llevar protector solar, lentes y gorro, contar con una sombrilla y gazebo que resguarden del sol.