Estilo y decoración en la mansión de Adamari López en Miami

Además de destacarse como presentadora de televisión, Adamari López es conocida por la exposición que hace de su vida en redes sociales. Esto permite observar de cerca cómo es su hogar de Miami y, en esta oportunidad, te contamos todo lo que hay que saber acerca de su estilo y decoración.



Fuente: Instagram Adamari López (/adamarilopez)

Adamari López: las claves de la decoración de su hogar en Miami

1. Luminosidad y predominio del blanco.



Es lo más destacado de todo, lo primero que llama la atención al ver cualquiera de las imágenes o de los videos que Adamari López comparte en sus redes sociales.



Su hogar en Miami sobresale por su carácter luminoso, por sus espacios amplios (tanto interiores como exteriores) y por el protagonismo que tiene el blanco en cada uno de los ambientes.



2. Tonos claros y pasteles.



Para evitar que el blanco se vuelva una presencia monótona, la conductora puertorriqueña sabe aplicar con precisión colores similares, como es el caso de los tonos claros y pasteles.



3. Los objetos y adornos aportan color.



Otro de los secretos en lo que es estilo y decoración que maneja la expareja de Toni Costa radica en que, para interrumpir el predominio del blanco y los colores claros, no hay nada mejor que generar contraste a través de los objetos y adornos que se colocan en las habitaciones. En el caso de López, los cuadros son el ejemplo más destacado.



4. Muebles modernos.



A la hora de elegir los muebles, la presentadora de Hoy Día no parece ser una gran amante de la madera. En cambio, opta por lo transparente y las patas de cristal, tal como se observa en el caso de las mesas y las sillas.



5. Pisos al tono de las habitaciones.



Desde el momento en que compró la mansión ubicada en Miami, Adamari López supo que los pisos no eran de su agrado. Por tal motivo, el año pasado encargó la remodelación correspondiente y logró que los mismos formen una unidad armónica y elegante junto al resto de los elementos del hogar.



6. Jardín y piscina a la altura de las circunstancias.



Otro de los secretos que Adamari deja ver a simple vista es que, cuando se piensa en la decoración del hogar, el espacio externo es tan importante como el interno.



Para finalizar, hay que decir que esto no solo es importante por lo estético: es sabido que el jardín, con su enorme piscina, su frondosa vegetación y hasta con una casa real en miniatura, es uno de los espacios preferidos por la adorable Alaïa.





Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca del estilo que tiene Adamari López a la hora de la decoración?