VR2: lo nuevo de realidad aumentada lanzado por PlayStation y Sony

Excelentes noticias para los fanáticos de PlayStation: Sony anunció oficialmente su nuevo sistema de realidad virtual. Se trata del VR2, también conocido como PSVR2.



Fuente: Youtube Sony

VR2: el nuevo sistema de realidad virtual de Sony y PlayStation

El anuncio se dio en el marco de la CES 2022, la feria de tecnología más importante del mundo. Allí, Sony aprovechó la ocasión para compartir una serie de noticias, entre las que se encuentra la vinculada a su nuevo sistema de realidad virtual.



El VR2 también es conocido como PSVR2, debido a que su nombre completo sería PlayStation VR2. En este sentido, lo primero que se destaca es que este sistema presenta numerosas actualizaciones y mejoras en comparación a la versión anterior y que las mismas están pensadas, sobre todo, para lograr el máximo rendimiento de la más reciente de las consolas de Sony: la PlayStation 5.

Tanto el nuevo casco como los nuevos controles prometen una experiencia de usuario tan innovadora como original y, según las palabras de la misma empresa japonesa, los jugadores podrán adentrarse en el mundo de los videojuegos como nunca antes.



En cuanto a las especificaciones técnicas del nuevo sistema de realidad virtual, lo más destacado es que el VR2 contará con gráficos en 4K HDR. Además, presentará:



Campo de visión de 110°.

Resolución de 2000x2040 pixeles por ojo.

Frame rate (tasas de actualización) de 90/120hz.

VR2, juegos, precio y fecha de salida al mercado

Ante todo, hay que decir que la versión anunciada por Sony no es la definitiva, por lo que no sería extraño que se sumen nuevos detalles a esta nueva generación de realidad virtual.



En línea con esto, también hay que mencionar que se desconoce cuál es la fecha en que la novedad saldrá al mercado. Esto es al menos por el momento, ya que se espera que Sony lo comunique próximamente.



Lo mismo ocurre con el precio. En este punto, hay que tener en cuenta la decisión que tome la compañía respecto a la primera generación de VR. En otras palabras, si la deja en el mercado al mismo valor que tiene en la actualidad, lo más probable es que el sistema VR2 sea más costoso.



Para finalizar, los representantes de Sony también prometieron que el lanzamiento estaría acompañado por juegos de diseño exclusivo y hasta se animaron a adelantar el primero de todos: será el Horizon Call of the Mountain.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca del nuevo sistema de realidad virtual diseñado por Sony para PlayStation?