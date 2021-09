Estos son los tres mejores restaurantes de bodegas que hay que visitar

Una vez más se llevó a cabo la entrega de galardones que premian al enoturismo. Se trata del concurso "Best of wine tourism" de las grandes capitales del vino del mundo (Great Wine Capitals). Los premios "Best Of" son un reconocimiento a las mejores prácticas relacionadas con el turismo del vino. Las distinciones son bronce, plata y oro, y la premiación tiene lugar anualmente en cada una de las ciudades que son miembros de la red global de las Grandes Capitales del Vino, de la cual Mendoza es parte desde 2005.

Los ganadores del oro de cada categoría regional en arquitectura, pequeña bodega, servicio relacionado, restaurante, etc., participan luego en la competencia global “Best of” con los “oro” de cada una de las otras capitales del vino. Además de Mendoza, son parte de esta red de las capitales del vino Adelaide (Australia), Bilbao (España), Burdeos (Francia), Lausana (Suiza), Mainz | Rheinhessen (Alemania), Oporto (Portugal), San Francisco | Napa Valley (EEUU), Valparaíso | Casablanca (Chile), y Verona (Italia).

Los ganadores de todas las categorías se pueden ver en este link.

Los ganadores en la categoría "Restaurantes":

Oro: Abrasado, de Bodega Los Toneles, en Guaymallén.

Abrasado, de Los Toneles, en Guaymallén. Plata: Osadía de Crear, de Bodega Susana Balbo, en Luján de Cuyo.

Osadía de Crear, de Susana Balbo, en Luján de Cuyo. Bronce: La cocina de SuperUco, de Bodega SuperUco, en Tunuyán.

La elección se hace por voto secreto de un jurado conformado por especialistas que convoca el Ministerio de Turismo de Mendoza.

A continuación, un resumen de lo que ofrecen estos restaurantes, dónde están ubicados y sus horarios, para que puedas visitarlos.

Oro: Abrasado, Bodega Los Toneles

Este restaurante se inauguró en 2014. Varios chefs pasaron por sus fuegos, y hoy un equipo interdisciplinario está a cargo. Ofrecen platos a la carta, y menús de pasos maridados. Su especialidad es la cocina regional argentina, y las carnes maduradas. Para no perdérselos: dos de sus platos emblemáticos son el Abrasado Signature, un ojo de bife con hueso de la costilla, y el Risotto Marino. Próximamente competirá por el Oro mundial como mejor restaurante de bodega del mundo.

Opciones vegetarianas y para celíacos.

Precios: entre $2.000* y $3.000*. Menú infantil $3.500* (menores de 10 años)

Precios menús (desde 30/9): Campero de 4 pasos $4.500*, Pampa de 5 pasos $5.400*, Rodeo de 6 pasos $6.500* (con vinos)

Vinos que acompañan: Mosquita Muerta, Abrasado, Fuego Blanco y Tonel, de Bodega Los Toneles.

Venden vino por copa

Cuentan con sommelier en el salón

Gerente: Gonzalo Romero

Dirección: Lateral Norte del Acceso Este (frente al predio de la Virgen), San José, Guaymallén.

Días y horarios: martes a sábados de 10 a 0 hs, domingos solo almuerzos.

Tel: 261 661 8624

Plata: Osadía de Crear, Bodega Susana Balbo Wines

El restaurante de esta bodega se inauguró en 2013, y actualmente está a cargo la chef Flavia Amad Di Leo, y el jefe de cocina Luis Narváez. De la pastelería se encarga Nicolas Ruggieri. Se pueden pedir platos a la carta, u optar por un menú maridado de 4 o 6 pasos. La cocina está inspirada en productos locales y de estación, en sintonía con las últimas tendencias culinarias. Platos imperdibles: Osobuco con Ñoquis de Soufflé de Cebollas, y Soufflé de Chocolate.

Opciones vegetarianas y para celíacos

Precios: van de $1.650* a $5.300* las degustaciones (varían según el tipo de degustación que el comensal elija). Los menús de pasos: 4 pasos $5.400*, 6 pasos $6.500*. Menú infantil $1.400* (hasta 11 años)

Vinos que acompañan: Críos, BenMarco, Susana Balbo Signature y la línea ícono denominada “Nosotros”. También Osadía de Crear Estate Blend y Osadía de Crear Brut Nature.

Venden vino por copa, entre $200* y $1.400*.

Encargada: Claudia Ortiz

Sommelier: Carolina Campo

Dirección: Cochabamba 7801, Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza .

. Días y horarios: de lunes a domingos / Degustaciones 9:30, 11 y 16 hs / Almuerzos de 12:30 a 14:30hs

Tel: 261 662 6754

Bronce: La Cocina de SuperUco, Bodega SuperUco

Este es el más joven de los tres restaurantes premiados este año, inaugurado en octubre de 2020. Dos chefs están a cargo de su cocina: Darío Rodríguez y Alejandro Báez. Además una pastelera profesional está a cargo de la parte dulce: Gisel Salto. Solo ofrecen menús de pasos, y su especialidad son las carnes. Platos destacados: cordero y cerdo con hierbas aromáticas, chutney de manzanas y cebolla morada, y verduras al horno de barrio en reducción de Malbec; y la Pavlova con mousse de yerba mate.

Opciones vegetarianas y para celíacos

Precios: menús desde los $4.550* a $7.770*. Menú infantil $1.800*.-

Vinos que acompañan: Altar Uco Edad Moderna Blend de Blancas (Altar Uco), Calcáreo Granito de Tupungato Malbec 2017 (SuperUco), Calcáreo Coluvio de Altamira Malbec 2014 (SuperUco), Calcáreo Río de Los Chacayes Malbec 2015 (SuperUco), SuperUco Gualta 2018 (Blend Malbec-Cab Franc) (SuperUco), Genitori Gualta 2014 (Blend Malbec - Cab Franc) (SuperUco), Agua de Roca Sauvignon Blanc (Passionate Wine)

Venden vino por copa

Gerentes: José Estévez y Gabriel Michelini

Dirección: Ruta Provincial 94 al km 11, Los Chacayes, Tunuyán, Mendoza (dentro del complejo The Vines of Mendoza ).

(dentro del complejo The Vines of ). Días y horarios: jueves a domingos al mediodía. A partir de octubre 2021 también cenas viernes y sábados.

Tel: + 54 9 2622 684 784

*Precios septiembre 2021

Alicia Sisteró

Seguime en redes! Instagram @aliciasistero FB aliciasistero TW @aliciasistero