¿Qué vacunas contra covid-19 son válidas para entrar a Estados Unidos?

Estados Unidos exigirá a los extranjeros que viajan hacia dicho país contar con la vacunación completa contra covid-19. La nueva regla habilita la llegada de turistas desde varios países, incluida la Unión Europea, el Reino Unido y China, debido a la pandemia.

Las autoridades pedirán a los viajeros extranjeros mostrar una prueba de estar completamente vacunados y los mismos no deberán hacer cuarentena. Las nuevas políticas entrarán en vigencia a partir de noviembre de 2021 para dar tiempo a las aerolíneas y agencias de viajes de programar los vuelos considerando estos nuevos protocolos.

Nueva York es una de las ciudades de Estados Unidos más visitada por turistas de todo el mundo

Además de demostrar que han completado con el esquema de vacunación contra covid-19, los extranjeros deberán presentar una prueba de PCR negativa hecha 72 horas previas al viaje, sin necesidad de realizar una cuarentena al llegar. Los ciudadanos estadounidenses que viajen al exterior y regresen también deberán presentar un test con resultado negativo.

¿Cuáles son las vacunas aceptadas por Estados Unidos?

A partir del anuncio de las nuevas medidas, surgieron dudas en muchos viajeros. Entre ellas qué vacunas contra covid-19 son válidas para ingresar a Estados Unidos. Se considera a alguien totalmente vacunado si esa persona se ha aplicado alguna de las vacunas aprobadas en este país o las que están aprobadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud. Ellas son:

Pfizer/BioNtech: aprobada para uso de emergencia por la OMS el 31 de diciembre de 2020

AstraZeneca (de AstraZeneca/Oxford): aprobada para uso de emergencia el 16 de febrero de 2021

Janssen (de Johnson & Johnson): aprobada el 12 de marzo de 2021

Moderna: aprobada el 30 de abril de 2021

Sinopharm: 7 de mayo de 2021

Sinovac-Coronavac: 1 de junio de 2021

La vacuna Sputnik V que se aplica en Argentina no entra en la lista de las vacunas aceptadas para el ingreso de turistas extranjeros a Estados Unidos, al menos hasta el momento. Respecto a la vacuna rusa, recientemente se informó que la OMS no la aprobará en un futuro inmediato. El nuevo problema es que la Organización Mundial de la Salud detectó fallas en la "implementación de medidas adecuadas para mitigar los riesgos de contaminación cruzada". Por ello, no considera que se pueda garantizar que las vacunas contra el coronavirus sean seguras.