Fue modelo de Givenchy y ahora es el chef latino que más triunfa en Nueva York: conoce y enamórate de Franco Noriega

Franco Noriega es un reconocido modelo que ha triunfado en las pasarelas de Nueva York. Ha sido elegido por grandes diseñadores como Dolce & Gabanna, Givenchy, Calvin Klein, Roberto Cavalli, Louis Vuitton, y Hugo Boss. Pero él no es tan solo una cara bonita, también es un excelente chef.

Mientras trabajaba como modelo, Franco Noriega aprovechaba el tiempo que tenía libre para estudiar la profesión que verdaderamente le apasiona: cocina. En una entrevista a People en Español contó: ‘Apenas me metí a estudiar cocina, siempre mi idea era terminar y abrir un restaurante. Entonces, en los últimos meses de la graduación ya comencé a buscar un local y me encontré un local muy pequeño en Manhattan y este fue el primer Baby Brasa’.

Fuente: Facebook | FrancoNoriegaOfficial

Su idea nunca fue dejar de lado las pasarelas de Givenchy ni de las otras marcas, sino buscar un espacio en el que pudiera explotar su lado intelectual. No quería que todo quedara en la imagen y en lo que ya resultaba ‘fácil’ él, por eso decidió armar su propio negocio y sumergirse en su faceta de emprendedor y ¿qué mejor lugar que Nueva York?.

El chef más sexy del mundo

El propietario de Baby Brasa se comenzó a hacer popularmente conocido como el ‘chef más sexy del mundo’ cuando comenzó a compartir videos a través de su canal de YouTube. En los clips se puede ver a Franco Noriega cocinando con muy poca ropa, lo que ha levantado muchos suspiros.

Al preguntarle sus secretos para mantenerse en forma, el joven peruano aseguró que ama ‘la pizza y los carbohidratos, no creo en las dietas pero sí en el ejercicio, soy súper tragón, pero lo compenso con el gimnasio, correr y mi patineta’.

La pandemia lo ayudó a que su restaurante creciera aún más

El restaurante con base en Nueva York lleva más de cinco años ofreciendo deliciosos platillos latinoamericanos con mucho éxito. Comenzó en un lugar más pequeño que en el que se encuentra actualmente, debido a que en la pandemia tuvo que salir a buscar un espacio más grande que le permitiera recibir a todos los comensales al aire libre.

‘Gracias al éxito que tuvimos decidimos expandirnos a un lugar mucho más grande, de 150 sillas, en la Séptima Avenida. Y bueno, con la pandemia ahora, el restaurante se ha triplicado y tenemos casi 300 personas sentadas en un momento; con los restaurantes ahora que son al aire libre de esta crisis salió esta oportunidad’, contó el chef.

Fuente: Facebook | FrancoNoriegaOfficial 175 KB View full-size Download

No tiene pensado por el momento abrir más sucursales, aunque no ha eliminado de su mente la posibilidad de expandirse, no solo en Estados Unidos sino en toda Latinoamérica.





¿Conocías al Franco Noriega, el chef sexy de Nueva York?