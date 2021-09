Uno de los más grandes tenistas mundiales juega en los viñedos de Moët & Chandon

Desde diseñadores de lujo hasta atletas profesionales, el gigante del champán Moët & Chandon sabe cómo elegir poner en valor su estrategia de marketing. Durante el otoño europeo, sale a la luz una nueva serie de videos con un ícono del tenis mundial y embajador de la marca.

La nueva serie de videos "Through the Eyes of ..." va a tener cinco episodios cortos protagonizados por Roger Federer, que se lanzarán semanalmente en los canales de redes sociales de Moët & Chandon. La primera temporada sigue a Federer mientras recorre las bodegas junto al chef de cave Benoît Gouez.

Federer entre los Champagnes de Moet. Foto: Moet & Chandon.

Allí se conocerá parte de la historia detrás del embotellado imperial y la viticultura sustentable de marca, mientras observa algunas de las cosechas más antiguas de la bodega.

"Este viaje mostrando la intimidad de la firma fue uno de los momentos más auténticos que he experimentado en Champagne, porque sentí la verdadera pasión de la gente de Moët & Chandon", dijo Federer en un comunicado. "Y eso solo hará que mi próximo brindis sea aún más memorable".

La serie fue filmada por el fotógrafo, director de cine y nominado al Oscar Eric Valli , que se especializa en fotografía de naturaleza. Cada plano se filmó en locaciones de Épernay, en Francia.

"Es una finca excepcional la de Moët & Chandon para la cámara y para enmarcar cada detalle, desde los viñedos hasta las bodegas. Permite transmitir toda la belleza de la región y la devoción de la comunidad por el arte de la elaboración de champán. ", comentó el realizador.

El ídolo del tenis degusta Chandon.

Moët ya está apostando por temporadas futuras de la serie Champagne, y tienen una lista envidiable de estrellas de primera para elegir.