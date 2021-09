Úrsula Corberó se confiesa: estos son los objetos preferidos de Tokio

Los objetos pueden contar la historia de una persona. Y en el caso de la actriz Ursula Corberó, también definen perfectamente su personalidad arrolladora.

La actriz que se hizo mundialmente famosa por su personaje Tokio en la serie La Casa de Papel -que acaba de estrenar la quinta y última temporada en Netflix-, confiesa que tiene ciertos objetos favoritos que lleva siempre a todos lados.

Aquí su lista de objetos preciados, amuletos, cuasi imprescindibles:

Un tamagochi. “No tiene una explicación. No funciona", cuenta. Lo llevó una productora a una producción de fotos y se lo regaló. “Lo llevo casi como de amuleto”, asegura divertida la actriz en una entrevista que dio a la edición española de Vogue.

Una productora de moda le regaló un tamagotchi, que aunque no funciona lleva siempre consigo como un amuleto. Foto: Pinterest.

Llavero de esqueleto de Swaroski. Lo usa para las llaves de su casa. “Lo tengo como hace 8, 9 años. Soy muy buena conservando las cosas. Lo tengo intacto. Lo lavo con cariño, a mano. Y así está. Intentaremos que dure muchos años más”.

A la actriz le encantan las gafas, las colecciona. Foto: Instagram.

Gafas de sol. “Me encantan, las uso bastante. Aunque es cierto que ahora con la mascarilla no son tan cómodas de llevar porque se te empañan, se te escurren con la mascarilla. Pero renunciar a las gafas para mí es muy difícil, las colecciono”.

Corberó con Los Darín, su novio el Chino y su suegro Ricardo, quien le regaló un elefante de la suerte. Foto: Instagram.

Hierbas descongestivas. “Estas hierbas huelen muy bien. Las compré en Tailandia cuando estaba rodando la tercera temporada de La Casa de Papel. Lo vendían en farmacias y es como un viks vaporub pero natural. Va muy bien para el dolor de cabeza. A mí no me gusta tomar muchas cosas de medicamentos. Me gusta más la medicina natural”.

Ursula Corberó se declara fanática de la música, por eso nunca deja sus auriculares. ¡Aunque reconoce que se olvida de cargarlos!

Air pods. “Yo escucho todo tipo de música. Me gusta el R&B, la salsa, el flamenco, el hip hop, el pop. Ultimamente estoy un poco trapera, porque están saliendo muchas canciones de ese rollo. No sé porque siempre llevo los airpods porque nunca me acuerdo de cargarlos”.

Agenda. Tiene una que le regaló su hermana mayor Mónica por Reyes. “A mi la gente me dice ¿por qué no usas el calendario del ordenador, del Mac, del iphone? A mí me gusta ir con mi agenda y me gusta apuntarme mis cosas. No pierdo la agenda. Eso es imposible. No me ha pasado en los últimos ocho años. Mi hermana siempre me regala una agenda porque sabe que eso es algo que me hace mucha ilusión”.

Elefante. “Este elefantito no tiene nada de especial, excepto que me lo regaló mi suegro Ricardo. No sé me dijo que me iba a dar suerte. Yo lo llevo en el bolso y hasta el momento me ha dado mucha suerte”. Corberó conoció al Chino Darín en 2015, cuando el actor argentino participó en las grabaciones de la serie La Embajada. Hace cinco años que están juntos y comparten piso en Madrid. Aunque en plena cuarentena por la pandemia de covid, la pareja compartió casa en Argentina con los padres del Chino, el prestigioso actor Ricardo Darín y su mujer Florencia Bas.