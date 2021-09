El Cuyo: el destino de playa paradisíaco y poco explorado de México

El Cuyo es un paraíso escondido, alejado de las grandes multitudes y a donde el turismo masivo aún no llega, un verdadero tesoro poco explorado en Yucatán, a 3 horas en ruta de Mérida, México.

El camino para llegar hasta este lugar ya es una aventura en sí mismo, hay que llegar hasta la última playa del Golfo de México, antes cruzar la Ría Lagartos, un estero dentro de una reserva ambiental protegida, para finalmente arribar a este pequeño poblado pesquero rodeado de aguas color turquesa.

La fauna y flora de El Cuyo sorprenden a todo visitante. Foto: mexicodesconocido

El Cuyo es uno de los pocos sitios de México al cual no ha llegado aún el turismo masivo, sus playas y su entorno natural aún se conservan casi vírgenes y el pueblo mantiene sus costumbres y tranquilidad. Aquí no se ven grandes edificios de hoteles all inclusive, aquí hay casas de colores vibrantes y playas de arena blanca. Este sitio es un remanso de paz, por ello es ideal para quienes llegan en busca de dejar el ritmo acelerado de la ciudad.

Un gran faro de color rojo con blanco da la bienvenida a todos los visitantes, este icónico faro fue construido sobre ruinas Mayas. Sus paisajes pintorescos, casas de colores vibrantes y playas de arena blanca serán el inicio de una escapada sin igual. Ahora bien, el gran atractivo de El Cuyo es el contraste de colores cristalinas aguas del inmenso mar y la laguna roja, cuyo color es producto de las altas concentraciones de sal.

Su faro rojo y blanco da la bienvenida a los viajeros. Foto: yucatan.travel

Este paraíso ofrece un gran abanico de actividades para hacer, desde tranquilas caminatas por las extensas costas hasta actividades para los visitantes que disfrutan de la acción. Uno de los deportes más practicados en El Cuyo es kitesurf y el stand up paddle, ya que existen las condiciones perfectas para este deporte, al tener el agua baja y días con mucho viento. Otra alternativa para los que prefieren no quedarse quietos es kayak, podrán recorrer senderos llenos de obstáculos naturales.

