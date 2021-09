Thalía sorprende en TikTok con una compra retro y melancólica

Así como en poco tiempo se convirtió en la reina del TikTok con 9 millones de seguidores, a los que suma sus más de 18 millones en Instagram, Thalía tiene su costado super retro. Le gustan los objetos de decoración y también tiene nostalgia por los dispositivos electrónicos del pasado.

En su red social Instagram compartió una anécdota relacionada con su nuevo objeto retro de deseo. “Soy mega retro. Les cuento algo bien crazy que me pasó. Fui a un Best Buy a comprar unas cuantas cositas y me encuentro con un cd player. Cuando estaba pagando la chica que no debería tener más de 20 años. lo vio y me preguntó ‘¿qué es eso. Is one of this retro things! (en español Es una de esas cosas retro)’ Aquí está mi retro thing”, comentó risueña la cantante mientras mostraba su flamante reproductor de cd.

Y sin bien la anécdota resulta graciosa es cierto que para los millennials es un objeto prácticamente desconocido. De hecho “Cómo se llaman los aparatos para escuchar Cd” y “Dónde se puede escuchar un Cd” son dos de las preguntas más frecuentes que aparecen vinculadas al tema en el buscador de google.

El primer reproductor de CD disponible en el mercado fue lanzado por Sony en Japón en 1982. Para 1988, las ventas de CD superaron el vinilo y para 1991 hicieron lo mismo con el cassette. Los nuevos dispositivos y sobre todo el boom de las plataformas de streaming para escuchar música hicieron que pasara a ser un objeto prácticamente en desuso.

Hace pocas semanas Thalía cumplió 50 años y entre los regalos de sus fans, destacó un cd suyo “Tenían que ser ustedes. Gracias por regalarme una copia de mi CD. ¿Sony están oyendo?”, comentó la diva mexicana.

Los fans le regalaron un CD suyo para el cumpleaños.

También recibió varios discos de vinilo: This Far de Sade, Ultimate Sinatra y el de Navidad de Michael Buble. “Para mi colección de long plays. Saben como amo el retro mode”, agradeció Thalía a sus fans.

La cantante tiene una colección de discos de vinilo.

Pero a pesar de confesarse mega retro, la artista mexicana sí que ha sabido aggionarse a los nuevos tiempos. Es una reina compartiendo contenidos divertidos, y de su vida cotidiana en TikTok, donde llegó a los 9 millones de seguidores. “Gracias a mis Thalifans”, escribió la estrella en un posteo con el anuncio.

"Soy mega retro", asegura Thalía, quien compró un reproductor de CD.

El último posteo que se convirtió en viral fue el que subiendo mostrando los daños de su casa en Nueva York tras la inundación que provocó el huracán Ida.