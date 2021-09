Papines andinos: un producto nacional que cruza el mediterráneo con nombre inglés

La ingeniera agrónoma Magda Choque Vilca, mejor conocida como la "reina de las papas", nos comparte su conocimiento, amalgama de saberes científicos y ancestrales alrededor de este gran alimento. La jujeña explica cómo logró reivindicar el papín andino en tanto producto de alto valor nutricional y cultural, y cómo llegó a introducirlo en los mercados internacionales.

Magda nació en La Quiaca, vigésima primera generación descendiente del cacique Viltipoco, líder indígena del pueblo Omaguaca quien comandó la guerra de resistencia contra la invasión del Imperio Español en 1594. Con un valor muy profundo (y hasta sagrado) de su identidad, narra cómo celebra el día de la Pachamama y recuerda sus épocas en la escuela primaria:

“Yo nunca fui a la escuela el 1 agosto. Cuando la maestra te pregunte por qué no has ido; vos le decís a viva voz: le estaba dando de comer a la pacha ¡Fuerte y claro!, me decía mi padre”.