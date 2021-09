Tras el video viral de la ballena esto sucedió en Puerto Madryn

El maravilloso video en el cual se ve como una ballena franca austral nada alrededor de una tabla de stand up paddle y luego la empuja suavemente se viralizó y llegó a todas las pantallas del mundo. El encargado de grabar esa increíble pieza audiovisual fue el fotógrafo profesional Maxi Jonas, quien probablemente nunca se imaginó la repercusión que tendría en su carrera y para Puerto Madryn, Chubut.

Días atrás Jonas contó a MDZ que él se encontraba volando su drone en las costas de Puerto Madryn cuando una escena llamó su atención y lo dejó perplejo. “Cuando vi en tiempo real todo lo que pasaba se me caían las lágrimas. ¡No lo podía creer!”. Es que si bien el fotógrafo sale todos los días con sus cámaras profesionales, la situación que se le presentó no era algo usual, las ballenas suelen interactuar con los aventureros que se lanzan al mar en kayak o tabla pero no suelen tocar los botes como hizo este ejemplar.

El video se viralizó y dio la vuelta al mundo. Foto: Maxi Jonas

El resultado fue mágico, para muchos ha sido el mejor video de ballenas que se haya realizado y eso probablemente fue el puntapié que llevó a que se viralizara y llegara a todos los rincones del planeta. A través de las redes sociales, de medios digitales y de la televisión las ballenas francas australes mostraron al mundo su grandeza y lo maravilloso que puede ser vivir una experiencia cercana con ballenas.

Toda persona que veía el video se preguntaba: ¿dónde queda ese lugar? Así fue como Puerto Madryn se posicionó entre los destinos argentinos más consultados en los últimos días, no solo por los turistas argentinos sino también de distintas partes del planeta. "Dio un impulso adicional al nivel de consultas, mucha gente preguntando por el destino y con intención de venir, fue realmente muy importante la viralización del video. Esto hizo que Puerto Madryn recorra el globo, el video fue levantado por las principales agencias de noticias del mundo", afirmó a MDZ el Secretario de Turismo de Puerto Madryn.

La mejor época para ver ballenas en Puerto Madryn

El avistaje de ballenas es una de las principales actividades turísticas para realizar en esta ciudad balnearia de la Patagonia argentina. Esta zona y la Península Valdés son consideradas como uno de los mejores lugares del mundo para ver ballenas, por su fácil acceso, la cantidad de ejemplares, la cercanía a la costa y las largas temporadas de avistajes, entre otras ventajas.

Las ballenas que se pueden observar en la zona son conocidas con el nombre de ballena franca austral. La mejor época del año para visitar Puerto Madryn y sorprenderse con estos animales son los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Tras la repercusión que tuvo el video, desde el Instituto Argentino de Conservación de Ballenas (ICB) expresaron en un comunicado que más allá de la belleza de las imágenes "debemos recordar la importancia de respetar las normativas vigentes ya que todas nuestras acciones tienen un impacto sobre el hábitat de las ballenas".

"Las ballenas son animales asombrosos. Con su inmenso tamaño y su belleza, llaman nuestra atención y despiertan nuestra curiosidad. Muchas actividades humanas en el mar tienen un impacto sobre el hábitat de las ballenas y afectan su comportamiento y bienestar", aclara el doctor Mariano Sironi, Director Científico del ICB.

El director científico agrega que las interacciones cercanas entre ballenas y personas a veces se dan de manera espontánea y finalizan sin contratiempos. Pero en muchos casos generan cambios en el comportamiento natural de los animales e implican un riesgo y la probabilidad de accidentes para ambas partes.

Las embarcaciones, redes, sogas, boyas, ruido y contaminación tienen un impacto sobre las ballenas. "Por eso, es fundamental respetar las normativas vigentes que buscan minimizar los efectos de las actividades sobre los animales y reducir los riesgos para las personas", concluye Sironi.