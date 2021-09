La paternidad según Ricky Martin: habla de sus hijos con Jwan Josef

Ricky Martin está feliz por su vuelta a los escenarios. “Era necesario después de tanto tiempo encerrados”, dijo cuando anunció su gira junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra como invitado especial, con quienes recorrerá Estados Unidos y Canadá. Pero sin lugar a dudas lo que más satisfacciones brinda a la mega estrella latina es su familia formada por los cuatro hijos (los mellizos Matteo y Valentino Martin y los más pequeños Lucía y Renn Martin Josef) que cría junto a su marido el artista Jwan Yosef.

“Me gusta lo que hago. Me gusta cantar, me gusta ser esposo, amo ser padre. Todo esto se dio de una manera orgánica, todo fluyó. A mi siempre me ha gustado la familia grande, así que estamos donde estamos”, aseguró el cantante en una entrevista para Telemundo.

Y en esta tarea de la paternidad Ricky Martin siempre valora el rol de su marido Jwan Yosef, con quien está casado desde 2017. “Afortunadamente tengo un esposo que entrega su alma todos los días a la paternidad y eso es importante”, comenta. Aquí un compilado de reflexiones sobre la paternidad, según Ricky Martin.

Sus mejores críticos. Según cuenta el propio Ricky Martin los gemelos Valentino y Matteo se han convertido en sus principales críticos. “Tengo esa presión de mis hijos que me dicen ‘este show estuvo mejor que el de anoche’. Están todos los días al lado mío en el escenario aunque el público no los vea”.

Ricky y Jwan con sus hijos mayores en su casa de Los Angeles. Foto: Instagram.

La reina de la casa. “Lucía es una traviesa. Hace conmigo lo que quiere. Es la única nena de la casa, rodeada de tres hermanos. Eso que se dice de ‘la nena de papá’ es verdad. Yo amo a mis cuatro hijos por igual, pero las nenas tienen algo que no sé... Te manipulan fácil, no sé que es. Es una diosa, una buena latinaza”.

Jwan Yosef con la única hija mujer, la “reina” Lucía.

Un regalo para los abuelos. “Mis hijos tienen unos abuelos que son maravillosos, que dicen presente en todo momento. A ellos se les quitan todos los achaques cuando traemos a la conversación el tema nietos. Que suerte que tengo de tener a mi papá y a mi mamá, y a mis suegros también”.

Con su hijo más pequeño Renn. “Es medio arabe- boricua, un guapo de la vida”, asegura.

Consentidos, pero con límites. “Me gusta consentirlos, soy débil. Me manipulan un poquito pero cuando tengo que hablar y ser firme también lo hago. Los gemelos son super saludables mentalmente hablando. Son humildes, con los pies en el piso”.

“Me gusta consentirlos, soy débil”, confiesa el artista.

La experiencia del cuarto hijo. “Baby Renn, mi hechicerito. Hace conmigo con lo quiere”, compartió Ricky Martin en un posteo en Instagram. “La paternidad cambia porque el tiempo pasa y la energía es diferente. El más chiquito es medio arabe- boricua. Es un guapo de la vida”, confesó en una entrevista televisiva.

Jwan con baby Renn. “Tengo un esposo que entrega su alma todos los días a la paternidad”, afirma el cantante.

Su mayor temor. “Mi mayor temor al fracaso como padre es que ellos me presenten su pasión por algo específico y yo no los apoye. Yo empecé en esta carrera a los 12 años, con un padre psicólogo que no estaba en el mundo artístico. Pero él me apoyó porque veía las ganas que yo tenía de subir a un escenario. Eso es lo que yo quiero hacer como padre”.

“Amo ser padre, siempre me ha gustado una familia grande”, asegura.

El desafío de una vida pública. “Si la pasión de mis hijos llega a estar frente a las cámaras por supuesto que tendré que darles toda la información que yo ya tengo para que a ellos se les haga más fácil. Hoy estamos mucho más expuestos de lo que yo estuve. Hoy hay mucha gente que te quiere y mucha a la que no le gusta lo que haces y te lo dejan saber a través de las redes. Debemos tener la piel para aguantar la crítica y en eso estamos”.