Conocé la nueva atracción que llama la atención de todos en Nueva York

En su plan por recuperar al turismo Nueva York estrenó hace pocos días una atracción que se alza en plena Times Square. Una rueda de la fortuna que permite tener maravillosas vistas de uno de los lugares más emblemáticos y llamativos del mundo.

La rueda de Chicago, como se la conoce en varios países, tiene más de 30 metros y capta la atención de todos los visitantes que se encuentran en el corazón de la Gran Manzana. Esta atracción estará abierta hasta el 12 de septiembre y en pocos días logró dar la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Fueron cientos los usuarios que compartieron fotos y videos desde los distintos ángulos de esta rueda.

La Rueda de la Fortuna se encuentra en la Gran Manzana. Foto: IG @jlopez219

Según expresó alcalde, Bill de Blasio, en una rueda de prensa, lo que se buscó con la instalación de esta sorprendente atracción es que se convierta en un emblema de la recuperación y aportar "aún más energía y emoción" a esta zona que estuvo inusualmente vacía durante la pandemia y hoy vuelve a reunir multitudes. Y en especial una muestra de la reactivación del turismo.

La rueda de Chicago estará habilitada hasta el 12 de septiembre. Foto: IG @paul.dukes

"Esta rueda de Chicago es un símbolo de que estamos volviendo a hacer cosas. El Times Square vacío fue simbólico del cierre de Nueva York y ahora queremos ser un símbolo de resiliencia y recuperación", agregó el presidente del grupo de promoción empresarial de la Alianza de Times Square, Tom Harris.

Esta rueda de la fortuna es un símbolo de la reapertura de la gran ciudad. Foto: IG @

Esta nueva atracción, NEW 110-ft Ferris Wheel, de la Gran Manzana también es una manera de incentivar a quienes aún no han decidido vacunarse. Los encargados de llevarla hasta ese lugar han decidido regalar vueltas gratis en la rueda de la fortuna a aquellos que hayan completado su calendario de vacunación contra la covid-19 del 1 de agosto al 12 de septiembre. Además, los que deseen subir abonando la entrada podrán hacerlo pagando 15 dólares los niños, 20 dólares los adultos, 35 dólares los que no quieran hacer fila y los menores de dos años gratis. La rueda se encuentra exactamente en Broadway Plaza between 47th and 48th Street.

