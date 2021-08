Así es el colegio al que irán Leonor de España y Alexia de Holanda

En la foto es una chica más. Vestida con unos jean rotos, unas sneakers blancas y una camisa a cuadros. Lleva un bolso negro y una guitarra colgada al hombro. Tiene el barbijo en la mano, que se quitó para lucir esa sonrisa que tanto la define. Pero a pesar de todo esto no es una chica más. Se trata de la princesa Alexia de Holanda, posando antes de unirse a las aulas del United World College of the Atlantic (UWC Atlantic College) en Llantwit Major en Gales. Ese es el colegio donde estudió su padre, Guillermo Alejandro, rey de los Países Bajos.

Pero Alexia no será la única princesa entre los alumnos que viajan de más de 150 países para estudiar allí. La princesa Leonor de Borbón también se sumará a las aulas. Ya se despidió de sus padres el rey Felipe VI de España y su madre Letizia Ortiz.

La princesa Alexia completó el cuarto año del Gimnasio Cristiano Sorghvliet en La Haya el año pasado y ahora es momento de comenzar a cursar en el tradicional colegio de Gales su Bachillerato Internacional durante los próximos dos años. ?

Ninguna de las dos princesas extrañará la vida en el castillo, ya que la sede de la UWC Atlantic está en el St Donat's Castle, un castillo del siglo XII ubicado entre bosques y tierras de cultivo, con su propio valle y paseo marítimo. Ubicado al sur de Gales.

El colegio funciona en un castillo del siglo XII ubicado al sur de Gales, con su propio valle y paseo marítimo. Foto: Instagram.

La historia de este espectacular edificio también es de película. El magnate de los periódicos estadounidense William Randolph Hearst lo compró en 1925 después de leer una nota sobre el castillo en la revista Country Life. Gastó una fortuna renovándolo. Allí celebró espectaculares fiestas a las que concurrieron invitados como Charlie Chaplin, Sir Douglas Fairbanks, John F Kennedy y su familia, y George Bernard Shaw. Después de la muerte de Hearst en 1951 Antonin Besse compró el castillo y lo donó al organismo de gobierno en desarrollo de UWC Atlantic College.

La princesa Alexia de Holanda estudiará en la misma institución a la que concurrió su padre el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos. Foto: Instagram.

UWC Atlantic está dedicada a estudiantes de 16 a 19 años de edad. El Movimiento UWC abarca 18 escuelas y universidades globales dedicadas a unir culturas y países a través de la educación.

La princesa Alexia, con guitarra al hombro, lista para ingresar a las aulas.

La institución fue fundada en 1962 por Kurt Hahn. “Fue durante una época en la que la Guerra Fría estaba en su apogeo y Hahn quería unir a jóvenes de diferentes naciones para actuar como campeones de la paz a través de una educación basada en el aprendizaje, la colaboración y la comprensión compartidos”, explican en la página oficial de la institución.

El castillo fue comprado en 1925 por el magnate de medios William Randolph Hearst. Foto: Instagram.

Más allá de las espectaculares instalaciones, la educación que propone el Movimiento UWC también es muy especial. Considera que la enseñanza es un viaje experimental y experiencial. Lejos de los marcos académicos rígidos, crea “un enfoque que desafía los límites tradicionales entre lo curricular y lo co-curricular y permite a todos y cada uno de los estudiantes descubrir su sentido de sí mismos”.

Los alumnos viajan desde más de 150 países para estudiar allí.

Esta educación experiencial está orientada al aire libre y busca formar “changemakers”, agentes de cambio. Futuros líderes que se comprometan de por vida con el servicio en la comunidad, el trabajo colaborativo y el compromiso social. Busca estimular el desarrollo en los jóvenes de un sentido de iniciativa personal y liderazgo. “En una sociedad cada vez más compleja y fracturada, es más importante que nunca reunir a líderes únicos y compasivos para canalizar su energía, pasión, voces y puntos de vista para ayudar a ofrecer soluciones y crear un impacto”, aseguran.