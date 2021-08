Esta es una de las tres mejores playas del mundo y está en Brasil

Todos los años TripAdvisor distingue a "Lo mejor de lo mejor", en inglés "Best of the best", en viajes y turismo. Los destinos, servicios y atracciones elegidos son en base a las opiniones de los viajeros en la plataforma. Una de las categorías es "Las 25 mejores playas del Mundo" y entre las tres primeras se encuentra este paraíso de Brasil.

Según los viajeros entre las mejores playas del mundo se encuentra esta bahía ubicada en América del Sur. Baia do Sancho, al norte de Brasil en Fernando de Noronha, ocupa el tercer puesto de este podio de los Travellers Choice. En primer lugar se encuentra Whitehaven Beach en Whitsunday Island (Australia) y en segundo lugar Santa María Beach en Cayo Santa María (Cuba).

En 2020 Baia do Sancho fue elegida la mejor del mundo.

Según publica TripAdvisor, Baia do Sancho es “una fantástica playa remota a la que solo se puede llegar descendiendo por laderas y caminos de piedras. Los majestuosos acantilados te dejarán sin palabras"

A este playa se llega a través de 3 senderos o accesos:

Por tierra, con caminos cubiertos de vegetación y llena de nidos de aves, se accede por las escaleras incrustadas en una grieta en la roca, con una fantástica abertura, desde donde se revela el mar, complementado con escalones en las piedras, bajando a la arena clara.

Escalando rocas de la cercana Baía dos Porcos.

También se puede acceder desde el mar en barcas, este paraíso en la tierra es una bahía de aguas cristalinas y fondo arenoso y es una de las pocas playas que permite detener los botes para nadar, sin dañar a los corales.

Alguna de las opiniones de los viajeros que conocen esta playa.

Fernando de Noronha, donde se encuentra la playa de Baia do Sancho, es un archipiélago que está localizado a 545 kilómetros de Recife. Este, sin dudas, es uno de los destinos más codiciados por visitantes nacionales y extranjeros. Está formado por 21 islas con una extensión de 26 kilómetros cuadrados y es uno de los lugares de Brasil más buscados para la práctica del surf, el ecoturismo, turismo aventura, recorridos históricos, entre otros.

