10 tipos de azúcar que existen y cuáles son los más saludables

Si bien es cierto que el blanco refinado es el más común y el más consumido de todos, existe una gran variedad de tipos de azúcar y a continuación compartimos cuáles son algunos de ellos y también te contamos cuáles son los más saludables.



¿Cuáles son los principales tipos de azúcar que existen en el mundo?

1. Azúcar blanco refinado.

Es el más común de todos, el que suele encontrarse en la mayoría de las mesas y de las alacenas de los hogares. También es aquel que deben evitar las personas que no pueden consumir azúcar.



2. Azúcar en polvo.

También conocido como impalpable, glasé o glass, es un tipo de azúcar que se suele utilizar mayormente en pastelería. Variante del azúcar refinado, su mayor característica es que se presenta de forma pulverizada o molida.



3. Azúcar de coco.

Se trata de un endulzante natural que, a diferencia de los anteriores, que se obtienen de la caña de azúcar, es resultado de la elaboración de las flores de la palmera de coco.



4. Azúcar moreno o negro.

Es una variante del blanco y su particularidad radica en que requiere de menos procesamiento para su elaboración. A su vez, tiene un poco menos de sacarosa que el primero y puede presentarse en distintas gamas de colores.



5. Azúcar mascabado.

Es uno de los que menos refinamiento tiene, lo cual hace que se destaque por su textura y su consistencia. De tonalidad más bien oscura, el azúcar mascabado o muscovado posee a su vez un sabor intenso.



6. Azúcar turbinado.

Es una verdadera curiosidad que no se puede encontrar en cualquier parte del mundo. ¿Por qué se destaca el turbinado? Por obtenerse de la caña de azúcar y por estar muy poco refinado.



7. Piloncillo.

A este tipo de azúcar también se lo puede hallar bajo las denominaciones de panela o papelón. Su uso es muy común en México y se destaca por no estar refinado.



Por el contrario, su elaboración es producto de varias horas de cocción, lo cual le da un toque sumamente distintivo.



8. Sirope de agave.

Es una de las opciones más saludables que existen en materia de endulzantes naturales. Con la textura propia de un jarabe o miel, se trata de un aguamiel que se obtiene a partir de la planta maguey.



En lo que se refiere a sus beneficios, la clave está en que su consumo no aumenta tanto el nivel de glucosa en sangre como lo hace el azúcar blanco refinado.



9. Melaza.

A diferencia de la mayoría de los tipos mencionados, la melaza es un tipo de azúcar no sólido, es decir, que se presenta bajo la consistencia de un jarabe.



10. Azúcar de abedul.

Se lo conoce también con el nombre de xilitol y, en realidad, es más bien un edulcorante que se obtiene a partir de la corteza de este tipo de árbol. Por sus propias características, es una de las variantes más saludables que existen a la hora de endulzar una comida o bebida.





