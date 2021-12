Trucos infalibles para atraer y retener mariposas en tu jardín

En los días soleados y cálidos, el jardín es un lugar perfecto para pasar la mayor parte del tiempo. Ya sea descansando después de un día de mucho trabajo, o mismo para realizar diferentes actividades.



Si pasas muchas horas en este espacio de tu hogar, siempre es recomendable que crees un lugar donde te sientas cómodo y tranquilo. Una buena opción para sentirte acompañado y con una buena dosis de serotonina, es crear un refugio de mariposas.



Estos insectos le aportarán mucha biodiversidad a tu jardín, y además te acompañarán en tus tardes soleadas. Sin embargo, para lograr que se sientan cómodos cerca tuyo y principalmente en el exterior de tu hogar, deberás llevar adelante algunos trucos.



Fuente: Facebook - sitopia



¿Cómo hacer que las mariposas vuelen hacia tu jardín?

La planta correcta

¿Sabías que existe una planta que atrae específicamente mariposas? Se trata de la planta Asclepia, la cual tiene flores que tienen partes amarillas y otras de color rojo-naranja. Si la colocas en un lugar soleado y con tierra bastante húmeda, crecerá perfectamente y te ayudará a atraer a dichos insectos a tu jardín.



Dicha planta atrae a la mariposa Monarca con el olor que produce. Cuando llegue a tu jardín, pondrá huevos en las hojas y más tarde verás como surgen orugas, las cuales comerán las flores. En cuestión de días, verás que la planta se pondrá en estado bastante feo. ¡Pero no te preocupes, después volverá a revivir!



Cuando las orugas ya no tengan alimento, se convertirán en capullo. Al cabo de 2 o 3 semanas, verás como la mariposa sale del capullo y se prepara para volar. La Asclepia hará que formes parte de este asombroso proceso. Un detalle importante: la planta es venenosa. No olvides colocar un letrero que indique esta información.



La importancia del calor

Si quieres que las mariposas elijan tu jardín, uno de los trucos principales es elegir lugares donde haga mucho calor. Para esto, debes escoger espacios que sean bastante soleados y colocar allí las plantas necesarias para atraerlas. Recuerda que estos insectos también necesitan un lugar donde volar. Puedes crear un lecho de flores, las cuales sean ricas en néctar.



¡Dile “no“ a los pesticidas!

Los pesticidas pueden ser bastante dañinos para las mariposas y también para otros insectos polinizadores. Por lo tanto, es importante evitarlos cerca de las plantas con flores que tengas enterradas en tu jardín.



Crea un refugio

Aunque estos insectos aparezcan muchas veces en verano y sean amantes del sol, recuerda que durante esta estación también puede llover. Por este motivo, es importante crearles un refugio donde puedan protegerse durante dicho momento. Puedes optar por árboles o arbustos que tengan hojas grandes.







¿Utilizarás estos trucos?