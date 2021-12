El increíble estilo de John Corbett a sus 20 años

La mayoría de nosotros conocemos a John Corbett por ser el atractivo novio de Carrie Bradshaw en Sex and the City, un papel que repitió para la secuela de la segunda temporada de la serie. Pero, la realidad es que él comenzó su carrera de muy joven, con tan solo 20 años.

En un primer momento no iba a dedicarse a la actuación, pero la vida lo fue llevando a estudiar en Cerritos College en Norwalk, California. Allí tomó clases de actuación y estudió peluquería, durante un año. John Corbett dijo:

"Fui a la escuela de peluquería durante el día y estudié teatro por la noche".

En sus inicios, comenzó como actor de comerciales. El primero que consiguió fue uno de Samsung y, después de tres años, había protagonizado 50 comerciales en todo Estados Unidos.

Obviamente, su talento fue lo que lo hizo brillar, pero no podemos negar que el estilo que tenía lo ayudó a sobresalir sobre el resto. Su cabello café claro largo y ondulado hasta los hombros, su barba corta y su ropa moderna pero relajada, lo hacían un hombre muy atractivo.

John Corbett de comerciales a grandes papeles

El primer papel importante de John Corbett fue como el novio hippie de Karen Arnold en la temporada 1, episodio 4 ("Ángel"), de "The Wonder Years" en 1988. Un dato curioso es que en los créditos no aparece con su nombre oficial, sino bajo el seudónimo de "Jack Corbett".

A lo largo de su carrera ha coprotagonizado tres exitosas series de televisión hasta la fecha: “Northern Exposure” de 1990 a 1995, “Sex and the City” (que abarca 22 episodios de 2001 a 2002) y “Estados Unidos de Tara” (2009-2011).

Además, el actor interpretó el papel principal en dos series de televisión de corta duración. La primera fue la serie de ciencia ficción de 1997, “The Visitor”, en la que Corbett interpretó a Adam MacArthur, un hombre secuestrado por extraterrestres, solo para encontrar el camino a casa 50 años después y dotado de poderes sobrenaturales.

En 2003 protagonizó su segunda serie, “Lucky”, que trataba sobre un jugador de póquer profesional, Michael 'Lucky' Linkletter, que vivía en Las Vegas.

También actuó como estrella invitada en la telenovela de NBC “Days of Our Lives” como administrador del hospital durante dos episodios a fines de diciembre de 1995 y dos episodios a principios de marzo de 1996.

Pero todo eso es tan solo en televisión, seguramente lo has visto en películas como “Mi gran boda griega”, “Mi gran boda griega 2”, “Raising Helen”, “Dreamland” y “The Messengers”. Además, apareció en “Serendipity” con John Cusack y Kate Beckinsale, e interpretó el papel de profesor de música en “Raise Your Voice”, protagonizada por Hilary Duff.

En todos estos proyectos, como en los que nos faltaron nombrar, Jonh Corbett siempre logró lucir fresco y en época. Enamorando a más de una.



¿En qué papel te ha gustado más?