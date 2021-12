Alerta fiestas: cómo disfrutar de la comida de Fin de Año sin culpas

Los festejos de fin de año suelen estar asociados a comida y bebida en abundancia, y el exceso como indicador de disfrute. Pero es posible cambiar estos parámetros y gozar de la comida de las fiestas sin desbordes.

La doctora María de los Angeles Sanchez Calvin, médica especialista en nutrición y psicología médica - en Instagram @DraSanchezCalvin- comparte algunos consejos y tips para tener en cuenta.

Disfrute con flexibilidad. “Seamos realistas: es verdad que una ensalada con lechuga y tomate no es el plato más esperado en las reuniones navideñas. Relajarse y disfrutar con flexibilidad, es la clave ante lo inevitable”.

Hambre y saciedad. “Respetar tus sensaciones de hambre y saciedad es importante, a veces una respiración profunda nos lleva de vuelta al silencio interior para poder escucharnos”.

Gestionar las emociones. “Gestionar las emociones navideñas a veces es el alimento menos saludable. Pero nutrirnos de herramientas para los comentarios y momentos desagradables ayuda a no desbordarnos y poder seguir el eje de nuestros objetivos”.

Disfrutar de lo sano y de lo no tan sano es importantísimo.

Comer más lento. “Comer más lento, haciendo consciente el acto, masticar cada bocado y hacer pausas mientras charlamos con el resto de los comensales. Estas son herramientas poderosas para mantenernos atentos a nuestras elecciones. De esta forma le damos más tiempo al cerebro para que envíe la señal de saciedad. Cuanto más rápido comemos, menos tiempo tiene el cuerpo en regularla”.

Regular las bebidas. “Respecto a las bebidas, recuerda mantenerte hidratado. Por cada copa de vino toma dos vasos de agua con o sin gas. Eso asegurará tu verdadera hidratación. Debemos evitar los excesos. Nuestro hígado, encargado de detoxificarnos, lo agradecerá. Esta táctica también aplica para el caso de las gaseosas”.

La atracción de lo prohibido. “Disfrutar de lo sano y de lo no tan sano es importantísimo. Para cruzar el puente hacia la liberación de la culpa y de la atracción por lo prohibido. Si no hay restricciones, no hay compensaciones ni permitidos porque no hay prohibidos”.

Clave ser flexible. “La flexibilidad es la clave para poder disfrutar sin desbordes, disfrutando del presente. Cuidarse puede ser posible dentro de un contexto adaptable a la vida, comprendiendo que disfrutar de los alimentos menos saludables, también es saludable”.

Alejate de las culpas. “Liberate de tu yo culpable, juzgador y señalador de los comentarios tóxicos y de las preguntas desubicadas de algunos familiares con respecto a tu cuerpo o tus decisiones. Preparate con los oídos de perdón y sanación. Algún día todos los seres humanos aprenderán que del cuerpo de otro no se habla nunca, mientras tanto, tú ya lo sabes”.

Apuesta por el bienestar. “Nutre tus fiestas de bienestar. Nutrir tu presente es la mejor manera de crear tu futuro libre de estigma y con una alimentación intuitiva, sustentable, sostenible y flexible”.

