Cómo usar las botellas de vidrio vacías para hacer adornos navideños

Navidad es una de las festividades más importantes del año. Durante diciembre, millones de personas comienzan a buscar nuevas ideas para la decoración de los espacios favoritos y más concurridos de sus hogares.



Por esta razón, diferentes páginas de internet o usuarios de YouTube comienzan a compartir sus ideas originales para esta época de fiestas. Si te has cansado de utilizar siempre los mismos adornos navideños, ¡puedes crear nuevos en simples pasos!



Uno de los objetos que puedes utilizar para hacer nuevas creaciones son las botellas de vidrio. Si tienes en tu casa y no le das uso, llegó el momento de revertir esta situación. Con este objeto puedes crear adornos simples, únicos y que se encuentran en tendencia.



Además de ser una perfecta opción para reutilizar los objetos que ya no usamos, también es una opción bastante económica y que puedes llevarla a cabo con pocos elementos. ¡Ponte manos a la obra!

Fuente: El rincón de las manualidades caseras

Adornos navideños que puedes crear con botellas de vidrio

¡A ponerle color!

Son muchas las opciones que existen y que puedes encontrar en internet. Una de ellas es pintar las botellas de vidrio y crear nuevos diseños. Para realizar esta idea, lo primero que debes hacer es lavarlas y quitarle las etiquetas.



Una vez que hayas realizado este paso, no te olvides de limpiarlas muy bien con una esponja para quitar cualquier residuo que haya quedado. El tercer paso es elegir el color que quiere aplicar en su exterior: pueden ser los colores típicos de Navidad (rojo o verde) o también puedes optar por otros colores como dorado, plateado o el que más te recuerde a esta festividad.



Esta pintura puedes aplicarla con una esponja o también con pintura en aerosol. Existen muchas opciones de diseños: puedes pintar por completo la botella, sólo realizar franjas o mismo dibujar un muñeco de nieve. ¡Recuerda utilizar tu imaginación!



Luces en el interior

Este es uno de los adornos navideños más fáciles de hacer. ¿Has notado que en navidad las luces led cobran mucho protagonismo? No solo las vemos colocadas en los árboles navideños, sino también en los interiores y exteriores de las casas.



Lo cierto es que estas luces tienen muchos usos. De esta manera, puedes utilizarla como adornos en el interior de una botella de vidrio. Antes de colocarlas en el interior, no olvides lavar y quitarle la etiqueta al objeto.

Fuente: botellasvidrio.net

¡Envuélvelas con hilo!

¿Tienes lana en tu casa o hilo de yute? ¡Entonces puedes crear un adorno muy bello y simple para Navidad! Estos objetos son muy económicos y fáciles de conseguir, en el caso de que no tengas en tu casa.



Una vez que hayas lavado tu botella de vidrio, lo que debes hacer es utilizar silicon caliento o pegamento blanco. Esto debes colocarlo sobre la base de la botella, y de a poco vas pegando el hilo. Debes enrollando de manera ascendente, mientras continuas aplicando el pegamento.



Fuente: Pinterest



¿Cuál es la idea de decoración que más te gusta?